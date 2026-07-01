بدء إعادة تأهيل مخبز حماة الثاني لرفع طاقته الإنتاجية إلى 30 طناً يومياً

حماة-سانا

بدأت أعمال إعادة تأهيل مخبز حماة الثاني الآلي في حي الأربعين بمدينة حماة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ضمن مشروع يهدف إلى رفع طاقته الإنتاجية إلى 30 طناً من الخبز يومياً، بما يسهم في تعزيز إنتاج، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الدائرة الفنية في فرع مخابز حماة المهندس بشار دياب في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن تركيب ثلاثة خطوط إنتاج متكاملة مع جميع مستلزماتها، إضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم مدنية شاملة للمخبز، وتزويده بمجموعتي توليد كهربائي مع جميع التجهيزات اللازمة لتمديدهما وتشغيلهما، وتأهيل صالة الإنتاج.

وأضاف دياب: إن الطاقة الإنتاجية للمخبز ستصل بعد استكمال أعمال التأهيل، إلى نحو 30 طناً من الخبز يومياً، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين جودة المنتج، مؤكداً أن المشروع يجسد التعاون المثمر بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، ويعكس أهمية دعم قطاع المخابز باعتباره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتي تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر.

بدوره، أشار محمد عليوي أحد سكان مدينة حماة إلى أن المخبز يغطي احتياجات العديد من أحياء المدينة بمادة الخبز، ويخفف الضغط عن باقي الأفران، نظراً لطاقته الإنتاجية الكبيرة واستمرارية عمله على مدار الـ 24 ساعة.

وكانت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏)، افتتحت في الـ21 من شهر حزيران الماضي مخبز وادي العيون في ريف حماة الغربي بعد إعادة تأهيله وتحديثه بشكل كامل، بما ‏يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين خدمات إنتاج الخبز في المنطقة.