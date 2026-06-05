محافظ الحسكة يبحث مع الجهات المعنية آليات تسويق محصول القمح ‏للموسم الحالي

الحسكة-سانا‏

بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد، خلال اجتماع تنسيقي مع مسؤولي ‏مديرية الزراعة والمؤسسات المعنية بتسويق محصول القمح للموسم الحالي، ‏تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتسهيل إجراءات استلام وتسويق ‏المحصول.‏

وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن ‏المجتمعين ناقشوا الجوانب الإدارية والفنية المرتبطة بعملية التسويق، بدءاً ‏من منح شهادة المنشأ من قبل مديرية الزراعة، مروراً بحجز الأدوار عبر ‏المنصة الإلكترونية وتوريد الأقماح إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب، ‏وصولاً إلى صرف قيم المحصول عبر المصرف الزراعي.‏

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يسهم ‏في تسهيل الإجراءات أمام الفلاحين وإنجاح موسم تسويق القمح، باعتباره ‏من المحاصيل الإستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.‏

وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة باشر أواخر نيسان ‌‏الماضي تأهيل عدد من الصوامع بالمحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية ‌‏لاستقبال موسم القمح لعام 2026 بما يضمن استيعاب الكميات المسوّقة من ‌‏الفلاحين والحفاظ على المخزون الإستراتيجي‎.‎

كما نفذت المؤسسة مشروعاً لتركيب منظومات طاقة شمسية وكاميرات ‏مراقبة شملت جميع مراكز الاستلام والتخزين التابعة لها، وذلك بهدف رفع ‏الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية العمل فيها.‏