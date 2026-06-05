محافظ الحسكة يبحث مع الجهات المعنية آليات تسويق محصول القمح ‏للموسم الحالي

الحسكة-سانا
بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد، خلال اجتماع تنسيقي مع مسؤولي مديرية الزراعة والمؤسسات المعنية بتسويق محصول القمح للموسم الحالي، تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتسهيل إجراءات استلام وتسويق المحصول.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المجتمعين ناقشوا الجوانب الإدارية والفنية المرتبطة بعملية التسويق، بدءاً من منح شهادة المنشأ من قبل مديرية الزراعة، مروراً بحجز الأدوار عبر المنصة الإلكترونية وتوريد الأقماح إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب، وصولاً إلى صرف قيم المحصول عبر المصرف الزراعي.
وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام الفلاحين وإنجاح موسم تسويق القمح، باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.
وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة باشر أواخر نيسان الماضي تأهيل عدد من الصوامع بالمحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم القمح لعام 2026 بما يضمن استيعاب الكميات المسوّقة من الفلاحين والحفاظ على المخزون الإستراتيجي.
كما نفذت المؤسسة مشروعاً لتركيب منظومات طاقة شمسية وكاميرات مراقبة شملت جميع مراكز الاستلام والتخزين التابعة لها، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية العمل فيها.