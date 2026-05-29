الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار محتملة وأجواء سديمية في بعض المناطق

دمشق-سانا



توالي درجات الحرارة انخفاضها في سوريا، اليوم الجمعة، وتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي 2-4 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي.



وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى والجزيرة، مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر فوق تلك المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة إلى شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا، وخاصة على المناطق الوسطى والمرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية والشرقية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق 14/26 ريف دمشق (القلمون) 13/23 القنيطرة 12/21 درعا 15/26 السويداء 12/22 حمص 15/24 حماة 17/25 اللاذقية 20/25 طرطوس 20/25 حلب 17/26 إدلب 16/25 دير الزور 20/30 الرقة 19/29 الحسكة 19/30