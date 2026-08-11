بَدْء أعمال التوثيق ثلاثي الأبعاد لإعادة تأهيل المدرج الروماني في عفرين بريف حلب

حلب-سانا

نفذت مديرية الآثار والمتاحف بمحافظة حلب بالتعاون مع منظمة التنمية السورية ورعاية المحافظة اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية إلى موقع النبي هوري الأثري بمنطقة عفرين بريف حلب، لبدء أعمال المسح الفوتوغرامتري والتوثيق ثلاثي الأبعاد للمدرج الروماني، تمهيداً لإعداده وتأهيله لفتح أبوابه أمام الزوار والفعاليات الثقافية.

منارة ثقافية وسياحية في منطقة عفرين

وأوضح مدير الآثار والمتاحف في حلب منير القشقاش لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المديرية للتوسع نحو المواقع الأثرية بالريف بعد إنجاز مراحل متقدمة في قلعة حلب وأسواقها القديمة، مبيناً أن العمل جارٍ حالياً بالتعاون مع المنظمات الشريكة لإعداد الدراسات الهندسية اللازمة لتأهيل مسرح النبي هوري، ليكون منارة ثقافية وسياحية في منطقة عفرين.



من جهته، بين عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب ملهم عكيدي في تصريح مماثل، أن الجولة شملت الاطلاع على أعمال التأهيل في قلعة دير سمعان وموقعي عين دارة وكفر ديرية وصولاً إلى النبي هوري، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تأهيل المسرح الروماني ليستقبل الفعاليات الثقافية مستقبلاً ويعكس التنوع الثقافي والتاريخي الغني للمنطقة.

تقنية الطائرات المسيرة والخرائط الرقمية

بدوره، لفت رئيس دائرة الترميم بمديرية آثار حلب صفوان بنان، إلى أن فريق العمل بدأ باستخدام تقنية الطائرات المسيّرة (الدرون) والخرائط الرقمية في التوثيق الفوتوغرامتري، لإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد وخرائط مسطحة بدقة عالية لا تتجاوز نسبة الخطأ فيها 2.5 سنتيمتر، ما يوفر قياسات تفصيلية تخدم عمليات الترميم المستقبلي.



كما بيّن ممثل منظمة التنمية السورية عبد الرحمن قلعجي، أهمية الشراكة مع مديرية الآثار في هذا الموقع الذي يضم أحد أكبر ثلاثة مسارح رومانية في سوريا، مشيراً إلى أن العمل يتركز على الخروج بدراسة تنفيذية متكاملة لإعادة ترميم المسرح وتطويره بالتعاون مع الجهات المعنية.



وتأتي أعمال التوثيق والمسح الهندسية ضمن جهود حماية التراث الإنساني وصيانة المعالم التاريخية في ريف حلب، بما يضمن صيانة العناصر الأثرية وإبراز قيمتها الحضارية.