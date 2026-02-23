استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني

photo 2026 02 23 19 48 16 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني

دير الزور-سانا

تتواصل أعمال الورشات الفنية والهندسية في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني، ضمن خطة شاملة تهدف إلى استعادة جاهزيته ورفع كفاءته التشغيلية، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة.

photo 4 2026 02 23 19 48 14 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني

وبينت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في قناتها على “التلغرام” اليوم الإثنين، أن الأعمال الجارية تشمل صيانة وتأهيل المرافق الأساسية والمدرج، إضافةً إلى إعادة تأهيل السور الأمني المحيط بالمطار، بما يضمن استيفاء متطلبات السلامة والأمن، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التحضيرات لاستئناف نشاط المطار في أقرب وقت ممكن، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعزز حركة النقل الجوي في المنطقة الشرقية.

وكان وفد مشترك يضم ممثلين عن وزارة الداخلية السورية والهيئة العامة للطيران المدني أجرى في الـ31 من الشهر الفائت، جولة ميدانية تفقدية في مطار دير الزور المدني، للاطلاع على جهوزيته الفنية والإنشائية.

photo 3 2026 02 23 19 48 14 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني
photo 5 2026 02 23 19 48 14 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني
photo 6 2026 02 23 19 48 14 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني
photo 7 2026 02 23 19 48 14 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني
photo 2026 02 23 19 48 16 1 استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني
محافظ حلب: عودة تدريجية للاستقرار إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية
معاون وزير الداخلية يستقبل وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لبحث التعاون المؤسسي
محافظ إدلب لـ سانا: استمرار المتابعة والاستجابة العاجلة حتى زوال آثار الحالة الجوية السائدة
انطلاق فعاليات إحياء الذكرى الـ 44 لمجزرة حماة التي ارتكبها النظام البائد عام 1982
محلج العاصي بحماة يبدأ توريد البذور الصناعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك