استمرار أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني

دير الزور-سانا

تتواصل أعمال الورشات الفنية والهندسية في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني، ضمن خطة شاملة تهدف إلى استعادة جاهزيته ورفع كفاءته التشغيلية، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة.

وبينت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في قناتها على “التلغرام” اليوم الإثنين، أن الأعمال الجارية تشمل صيانة وتأهيل المرافق الأساسية والمدرج، إضافةً إلى إعادة تأهيل السور الأمني المحيط بالمطار، بما يضمن استيفاء متطلبات السلامة والأمن، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التحضيرات لاستئناف نشاط المطار في أقرب وقت ممكن، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعزز حركة النقل الجوي في المنطقة الشرقية.

وكان وفد مشترك يضم ممثلين عن وزارة الداخلية السورية والهيئة العامة للطيران المدني أجرى في الـ31 من الشهر الفائت، جولة ميدانية تفقدية في مطار دير الزور المدني، للاطلاع على جهوزيته الفنية والإنشائية.