بريد الرقة يبدأ صرف رواتب المتقاعدين لدى التأمينات الاجتماعية

الرقة-سانا

باشرت مديرية بريد الرقة اليوم الأحد صرف رواتب المتقاعدين لدى التأمينات الاجتماعية، وذلك في المديرية المركزية بالمحافظة ومكاتب البريد في كل من الطبقة والسبخة وتل أبيض، على أن تستمر عمليات الصرف حتى الثامن عشر من أيار الجاري.

وأكد مدير بريد الرقة علي الإبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن عملية الصرف بدأت وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الإقبال كان جيداً مع وجود بعض التحديات التقنية المتعلقة بالشبكة.

وأوضح الإبراهيم أن العمل يتم حالياً بعدد محدود من الأجهزة، ما يؤدي إلى بطء نسبي في تقديم الخدمة، لافتاً إلى أن المديرية تعمل على تحسين الواقع التقني مع وصول تجهيزات جديدة، بما يسهم في تسريع عمليات الصرف وتخفيف الازدحام.

وبيّن الإبراهيم أن خدمات مديرية البريد لا تقتصر على صرف الرواتب، بل تشمل أيضاً الحوالات البريدية والبريد الحكومي، إضافة إلى دفع الرسوم الجامعية وبعض المعاملات الخدمية الأخرى.

من جهته، أشار المتقاعد محمد ياسين إلى أن إجراءات استلام الرواتب جيدة، إلا أن ضعف الشبكة يؤدي إلى تأخر العملية، مطالباً بزيادة عدد الموظفين لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات.

وكانت المديرية دعت المتقاعدين إلى مراجعة المراكز المحددة وفق المواعيد المعلنة، بما يسهم في تنظيم عملية الصرف وتخفيف الازدحام.