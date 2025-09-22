الرقابة والتفتيش في سوريا تطلق منصة لتلقي الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني

ريف دمشق-سانا

أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم منصة إلكترونية خاصة بتلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت ضمن تبويب يحمل اسم “الشكاوى”.

وفي كلمة خلال حفل الإطلاق الذي جرى في المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش في ضاحية قدسيا بريف دمشق، أكد رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة تأتي في إطار التزام الدولة بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتطوير العمل وتمكين المواطن من أداء دوره الرقابي على الأداء العام، من خلال توسيع قنوات التواصل الفعّال بينه وبين المؤسسة الرقابية.

وقال العلي: “هذه المنصة ليست مجرد بوابة إلكترونية لاستقبال الشكاوى فحسب بل منظومة متكاملة للتفاعل المسؤول، تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات، ورصد مكان الخلل وتقديم الوثائق والمعلومات ضمن بيئة رقمية آمنة تحفظ الخصوصية، وتكفل السرية، وتحمي هوية المشتكي والمبلِّغ، التزاماً منّا بالقوانين النافذة ومبادئ العدالة والحياد”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن محاربة الفساد ليست مسؤولية الجهات الرقابية فحسب، بل قضية وطنية جامعة تتطلب تضافر الجهود، على كل المستويات، ووعياً مجتمعياً متقدماً، وإرادةً جماعيةً تصون المصلحة العامة، وصولاً إلى ما يستحقه المواطن السوري من كرامة واحترام وعدالة.

استخدام سهل وجدية في المتابعة

وبيّن العلي أن الهيئة عملت بكل كوادرها على بناء هذه المنصة وفق أعلى المعايير التقنية والاحترافية، مع الحرص على تيسير استخدامها من قبل المواطنين في جميع المحافظات ومن مختلف الشرائح، كما صُممت آلية لمعالجة الشكاوى الواردة بطريقة تضمن الجدية في المتابعة، والسرعة في التحقق، والدقة في اتخاذ القرار، ضمن الأطر القانونية الناظمة لعمل الهيئة.

وأكد العلي أن كل شكوى تصل إلى الهيئة عبر المنصة، ستكون محل عناية واهتمام بعيداً عن أي اعتبارات، وقال: لقد أثبتت التجارب أن المجتمعات التي تشرك مواطنيها في الرقابة على الأداء العام، وتوفر لهم أدوات التعبير والمساءلة، هي المجتمعات الأقدر على تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الثقة بين الدولة ومواطنيها.

نحو الرقمنة الشاملة

بدوره المستشار التنفيذي في التحول الرقمي لدى الهيئة هاني عبيد قدم عرضاً عاماً حول المنصة الجديدة وآلية عملها وكيفية الدخول إليها وتعبئة البيانات اللازمة لتدوين الشكوى وتقديمها ومن ثم متابعتها في كل مراحلها، مبيناً أن الهيئة وفي إطار عملية التحول الرقمي تسير بخطى ثابتة نحو رقمنة كامل عملها، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء الرقابي.

من جهته، مدير مديرية المعلوماتية في الهيئة طارق الغوش اعتبر أن المنصة بمثابة عقد بين الهيئة والمواطنين، لافتاً إلى أنه تم خلال تصميم المنصة تحري البساطة والسهولة لإتاحة المشاركة في مسيرة الرقابة للجميع، بواجهة إلكترونية مرنة.

ويمكن للمواطنين الراغبين بالاطلاع على المنصة واستخدامها الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على الإنترنت من خلال الرابط التالي.
ومنه إلى تبويب الشكاوى، أو الدخول مباشرة إلى المنصة عبر الرابط التالي.

يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أطلقت في الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي، موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت لتمكين المتابعين من الاطلاع على أعمال الهيئة، والتواصل المباشر معها.

