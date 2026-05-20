حلب: مجلس المدينة ينفذ حملة إزالة الإشغالات في حي السكري لتنظيم الأسواق وتحسين حركة المرور

حلب-سانا

نفّذ مجلس مدينة حلب، بالتعاون مع قسم شرطة المدينة والكتلة الرابعة، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في حي السكري بمدينة حلب، ضمن حملة لإزالة الإشغالات ومخالفة المتعدين على حرمة الطريق من أصحاب المحال والبسطات المخالفة، بهدف تحسين الحركة المرورية، وتنظيم الأسواق.

وأوضح مدير المديرية الخدمية الرابعة المهندس خالد عثمان في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات التي ينفذها مجلس مدينة حلب، بالتعاون مع محافظة حلب وشرطة المدينة لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتتسبب بازدحامات، ولا سيما بسطات الخضار المنتشرة في شارع الوكالات.

وأشار عثمان إلى تخصيص موقع بديل تابع لمجلس مدينة حلب لنقل أصحاب بسطات الخضار إليه، بما يسهم في تنظيم العمل التجاري، والتخفيف من الازدحام، مبيناً أن الحملة ستتواصل خلال الفترة المقبلة وحتى عيد الأضحى المبارك.

من جهته، أشار المواطن أسامة كربوج، إلى أهمية تنظيم البسطات وتخصيص أماكن مناسبة لها، لما تسببه العشوائية من ازدحامات مرورية واكتظاظ في المنطقة، معرباً عن أمله في أن تسهم الإجراءات المتخذة في تحسين الواقع الخدمي، وتنظيم الأسواق.

بدوره، أكد صاحب أحد المحال التجارية في حي السكري وائل سعيد، أن الحملات الحالية تتسم بالتعامل الجيد مع أصحاب المحال والبسطات، موضحاً أن عناصر المجلس يقومون بتوجيه تنبيهات مسبقة قبل إزالة المخالفات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أجواء العمل في المنطقة.

من جانبه، دعا صاحب محل تجاري في حي السكري يوسف أصيلة، إلى مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تواجه أصحاب البسطات والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حلول توازن بين تنظيم الأسواق وتأمين مصادر الرزق للأسر التي تعتمد على هذه الأعمال في تأمين معيشتها.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مجلس مدينة حلب لتحسين الواقع الخدمي، وتنظيم الأسواق، والحد من التعديات على الأرصفة والطرقات، بما يسهم في تسهيل حركة السير والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.