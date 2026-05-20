مستقبل العمل تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي.. موجة تحولات عالمية تلوح في الأفق

لندن-واشنطن-سانا‏

تحول جذري تشهده سوق العمل حالياً مع تسارع شركات كبرى مثل مجموعة “ستاندرد ‏تشارترد” المصرفية البريطانية و”ميتا” الأمريكية للتكنولوجيا، نحو استبدال الوظائف ‏البشرية بالذكاء الاصطناعي.‏

ومع إعلان شركة “إنتويت” الأمريكية للبرمجيات والبرامج المالية اليوم الأربعاء، عن ‏تسريح 17% من موظفيها أي ما يقارب ثلاثة آلاف موظف في فروعها حول العالم، ‏تتضح ملامح التحول العميق والتوجه العالمي لاستبدال الذكاء الاصطناعي تدريجياً محل ‏الموظفين في طيف واسع من المهام الإدارية والتشغيلية.‏

هيكلة جديدة

‏”إنتويت” بررت قرارها وفقاً لشبكة “سي إن إن” بالقول: إن تقليل التعقيد وتبسيط الهيكل ‏التنظيمي سيساعد على تطوير منتجات أفضل وتعزيز الكفاءات التشغيلية، في حين أشار ‏الرئيس التنفيذي للشركة “ساسان غودارزي” إلى أن عمليات التسريح ستسمح بتركيز ‏الموارد على الاستثمارات الكبرى، وخاصة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف ‏الخدمات والمنتجات المالية والمحاسبية.‏

وعلى نحو مماثل، كشفت مجموعة “ستاندرد تشارترد” المصرفية البريطانية عن خطة ‏جذرية لخفض أكثر من 15% من وظائفها بحلول عام 2030.‏

المجموعة أكدت أن توجهها لخفض 7800 وظيفة يستند إلى الاعتماد المتزايد على ‏الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المهام الإدارية والعمليات الخلفية.‏

وعلى الجانب الآخر، تتحرك “ميتا” بخطى أسرع نحو إعادة تشكيل بنيتها الداخلية، حيث ‏أكدت خططها لتسريح 10% من موظفيها، بالتزامن مع نقل 7000 موظف إلى مشاريع ‏جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.‏

الذكاء الاصطناعي في صلب الاستراتيجية

وتعكس هذه التغييرات الهيكلية اتجاهاً عالمياً متسارعاً يجتاح قطاع التكنولوجيا والشركات ‏الكبرى، حيث يتنامى الاعتماد على الأتمتة والأنظمة الذكية كبديل مباشر لعدد من ‏الوظائف البشرية.‏

وشهدت شركة “ميتا” في وقت سابق موجة غضب واسعة بين موظفيها بعد فرض ‏برمجيات مراقبة تتبع حركة الفأرة على أجهزة الموظفين، بهدف تدريب نماذج الذكاء ‏الاصطناعي على محاكاة السلوك البشري.‏

التسريحات تضرب قطاع التكنولوجيا

ما يحدث في “إنتويت” و”ميتا “و”ستاندرد تشارترد” ليس حالة معزولة، بل جزء من ‏موجة عالمية، حيث قامت شركة “أمازون” بشطب ما يصل إلى 30 ألف وظيفة.‏

إجراءات مماثلة اتخذتها شركة “نستله” للأغذية بإلغائها 16 ألف وظيفة في أوروبا، في ‏حين شطبت شركة “يو بي إس” العالمية للشحن 48 ألف وظيفة منذ 2025.‏

‏وبحسب موقع “لاي أوفز دوت إف واي آي”، الذي يتابع عمليات التسريح في قطاع ‏التكنولوجيا، سرحت ما يزيد على 140 شركة تقنية أكثر من 111 ألف موظف خلال ‏العام الحالي، وسط تصاعد القلق من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.‏

كما أشار مسؤولون تنفيذيون خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في كانون الثاني الماضي ‏إلى أن بعض الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي كمبرر لتسريحات كانت تخطط ‏لتنفيذها بالفعل.‏

وكانت مجموعة “سيتي غروب” للخدمات المالية رجحت في وقت سابق أن يحل الذكاء ‏الاصطناعي محل وظائف أكثر في القطاع المصرفي مقارنة بأي قطاع آخر، حيث يُتوقع ‏أن تعيد التكنولوجيا تشكيل التمويل الاستهلاكي، وجعل العمالة أكثر إنتاجية.‏