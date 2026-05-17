الحكومة السورية تتسلّم إدارة منطقة عين العرب شرقي حلب وتباشر تفعيل المؤسسات ‏الخدمية

حلب-سانا



تسلّمت الحكومة السورية اليوم الأحد إدارة منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي، بحضور ‏مدير إدارة المنطقة وعدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية وممثلي مؤسسات المجتمع ‏المدني، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري والأمني وتعزيز الاستقرار وتفعيل ‏المؤسسات الحكومية في المنطقة.‏



وقال مسؤول منطقة عين العرب إبراهيم مسلم، في تصريح لمراسل سانا: إن “الإدارة الجديدة ‏باشرت أعمالها رسمياً اعتباراً من اليوم”، مشيراً إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لوضع ‏آليات العمل والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة.‏



وأوضح مسلم أن الأهالي سيلاحظون خلال الفترة القريبة تحسناً في مستوى الخدمات، مع ‏دخول المؤسسات الحكومية بشكل كامل إلى المنطقة وإعادة تفعيلها، لافتاً إلى أن عين ‏العرب عانت خلال السنوات الماضية ظروفاً صعبة وحروباً متتالية، ما يجعلها بحاجة إلى ‏جهود كبيرة في مجالات الخدمات وإعادة البناء والتنمية.‏



وأضاف: إن الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع المحافظة وقوى الأمن الداخلي لتأمين ‏متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكداً أن العمل سيتركّز على تحسين الواقع الخدمي وتلبية ‏احتياجات السكان.‏



من جهته، أشار أنور مسلم، ممثل مؤسسات المجتمع المدني في منطقة عين العرب، إلى ‏أهمية المرحلة الحالية في تعزيز التكاتف بين السوريين والعمل المشترك لخدمة المنطقة ‏وإعادة بنائها، موضحاً أن المنطقة عانت سابقاً من التهميش إلى جانب تداعيات هجمات ‏تنظيم داعش الإرهابي وما خلّفته من أضرار واسعة.‏



وبيّن أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون مختلف المكونات والمؤسسات من أجل دعم الاستقرار ‏والمشاركة في بناء سوريا المستقبل، معرباً عن أمله بأن تسهم الإدارة الجديدة في تطوير ‏الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للأهالي.‏



وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع حضور مؤسسات الدولة وتعزيز ‏الاستقرار الإداري والخدمي في مختلف المناطق، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ‏وواقع الخدمات الأساسية.‏

