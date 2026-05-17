حلب-سانا
تسلّمت الحكومة السورية اليوم الأحد إدارة منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي، بحضور مدير إدارة المنطقة وعدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري والأمني وتعزيز الاستقرار وتفعيل المؤسسات الحكومية في المنطقة.
وقال مسؤول منطقة عين العرب إبراهيم مسلم، في تصريح لمراسل سانا: إن “الإدارة الجديدة باشرت أعمالها رسمياً اعتباراً من اليوم”، مشيراً إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لوضع آليات العمل والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة.
وأوضح مسلم أن الأهالي سيلاحظون خلال الفترة القريبة تحسناً في مستوى الخدمات، مع دخول المؤسسات الحكومية بشكل كامل إلى المنطقة وإعادة تفعيلها، لافتاً إلى أن عين العرب عانت خلال السنوات الماضية ظروفاً صعبة وحروباً متتالية، ما يجعلها بحاجة إلى جهود كبيرة في مجالات الخدمات وإعادة البناء والتنمية.
وأضاف: إن الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع المحافظة وقوى الأمن الداخلي لتأمين متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكداً أن العمل سيتركّز على تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات السكان.
من جهته، أشار أنور مسلم، ممثل مؤسسات المجتمع المدني في منطقة عين العرب، إلى أهمية المرحلة الحالية في تعزيز التكاتف بين السوريين والعمل المشترك لخدمة المنطقة وإعادة بنائها، موضحاً أن المنطقة عانت سابقاً من التهميش إلى جانب تداعيات هجمات تنظيم داعش الإرهابي وما خلّفته من أضرار واسعة.
وبيّن أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون مختلف المكونات والمؤسسات من أجل دعم الاستقرار والمشاركة في بناء سوريا المستقبل، معرباً عن أمله بأن تسهم الإدارة الجديدة في تطوير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للأهالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع حضور مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الإداري والخدمي في مختلف المناطق، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وواقع الخدمات الأساسية.
الحكومة السورية تتسلّم إدارة منطقة عين العرب شرقي حلب وتباشر تفعيل المؤسسات الخدمية
