الحرارة تميل للانخفاض في سوريا مع أجواء سديمية شرقاً وتحذير من الضباب ليلاً

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق السورية، وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 1-3 في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم الجمعة يكون حاراً نسبياً بشكل عام، بينما يستمر الجو سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|18/34
|ريف دمشق-القلمون
|14/27
|القنيطرة
|15/27
|درعا
|16/31
|السويداء
|16/28
|حمص
|18/30
|حماة
|19/33
|اللاذقية
|19/29
|طرطوس
|21/28
|حلب
|18/34
|إدلب
|20/30
|دير الزور
|24/39
|الرقة
|23/36
|الحسكة
|23/39