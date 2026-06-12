الحرارة تميل للانخفاض في سوريا مع أجواء سديمية شرقاً وتحذير من الضباب ليلاً

photo 2026 06 12 09 17 46 الحرارة تميل للانخفاض في سوريا مع أجواء سديمية شرقاً وتحذير من الضباب ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق السورية، وتبقى أعلى من ‏معدلاتها السنوية بنحو 1-3 في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم الجمعة يكون حاراً نسبياً بشكل ‏عام، بينما يستمر الجو سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة ‏الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، و‏خاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق18/34‏
ريف دمشق-القلمون14/27‏
القنيطرة15/27‏
درعا16/31‏
السويداء16/28‏
حمص18/30‏
حماة19/33‏
اللاذقية19/29‏
طرطوس21/28‏
حلب18/34‏
إدلب20/30‏
دير الزور24/39‏
الرقة23/36
الحسكة23/39
اليونيسف وجمعية جذور تحتفيان باليوم العالمي للطفل في دمشق بفعالية “البذرة الزرقاء”
المواصلات الطرقية و“UCC” القطرية تبحثان آليات تنفيذ مشروع تأهيل طريق مطار دمشق
المؤتمر الشبابي الأول في حمص يناقش تمكين الشباب ورعاية مبادراتهم
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: يتم دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة
الطقس صحو والحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك