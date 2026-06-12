الحرارة تميل للانخفاض في سوريا مع أجواء سديمية شرقاً وتحذير من الضباب ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق السورية، وتبقى أعلى من ‏معدلاتها السنوية بنحو 1-3 في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم الجمعة يكون حاراً نسبياً بشكل ‏عام، بينما يستمر الجو سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية.‏

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة ‏الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، و‏خاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏