وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي

حلب-سانا

التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة وجهاء وأهالي مدينة حلب، بحضور محافظ حلب عزام الغريب، ومعاون وزير الدفاع للمنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى، ومدير رابطة المحاربين القدماء العميد حسين عساف.

وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التواصل المباشر بين وزارة الدفاع والفعاليات المجتمعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتعلقة بواقع الوزارة في المحافظة.

كما بحث وزير الدفاع مع محافظ حلب عزام الغريب عدداً من القضايا المشتركة، وزار الوزير أبو قصرة دار الإفتاء في مدينة حلب، والتقى مفتي حلب الدكتور إبراهيم شاشو، وذلك ضمن جولة الوزير في المدينة، والتي شملت لقاءات مع عدد من المسؤولين فيها.