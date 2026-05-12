وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي

photo 1 2026 05 12 20 10 32 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي

حلب-سانا

التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة وجهاء وأهالي مدينة حلب، بحضور محافظ حلب عزام الغريب، ومعاون وزير الدفاع للمنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى، ومدير رابطة المحاربين القدماء العميد حسين عساف.

photo 2 2026 05 12 20 10 32 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي

وذكرت وزارة الدفاع عبر قناتها على تلغرام أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التواصل المباشر بين وزارة الدفاع والفعاليات المجتمعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتعلقة بواقع الوزارة في المحافظة.

كما بحث وزير الدفاع مع محافظ حلب عزام الغريب عدداً من القضايا المشتركة، وزار الوزير أبو قصرة دار الإفتاء في مدينة حلب، والتقى مفتي حلب الدكتور إبراهيم شاشو، وذلك ضمن جولة الوزير في المدينة، والتي شملت لقاءات مع عدد من المسؤولين فيها.

photo 3 2026 05 12 20 10 32 1 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي
photo 3 2026 05 12 20 39 50 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي
photo 4 2026 05 12 20 10 32 1 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي
photo 5 2026 05 12 20 10 32 1 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي
photo 5 2026 05 12 20 40 10 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي
photo 6 2026 05 12 20 10 32 1 وزير الدفاع يلتقي وجهاء حلب لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي
إعادة بئر قرية بارك في السويداء للخدمة لأغراض الري ومياه الشرب
صدور النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في الحسكة وتل أبيض بالرقة
مجلس مدينة حمص يتابع تنفيذ مشروع تأهيل الفراغات العامة وقناة الري في حيي الخالدية والقصور
قضايا فساد ضخمة يكشفها الجهاز المركزي للرقابة المالية في عهد النظام البائد
الحصري يتفقد سير أعمال إنشاء الصالة الثانية في مطار دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك