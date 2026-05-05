وزارة السياحة تحظر فرض خدمات غير مطلوبة من قبل الزبائن في المنشآت السياحية

‏دمشق-سانا

‌‏أصدرت وزارة السياحة السورية اليوم الثلاثاء، تعميماً إلى مديريات السياحة في المحافظات، يقضي بحظر فرض أو تقديم خدمات غير مطلوبة من قبل الزبائن في المنشآت السياحية.

‏وأكدت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن الهدف منه تطبيق المعايير السياحية العالمية وتحقيق التنافسية ورفع جودة الخدمات، مبينةً أنه سيتم ضبط المخالفة دون الحاجة إلى تقديم شكوى، على أن يتم إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة، وذلك تأكيداً لمضمون التعميم رقم 42 الصادر بتاريخ الـ 7 من آب 2025.

‏ووجهت وزارة السياحة هذا التعميم إلى المديريات في المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المناخ السياحي الأمثل.

