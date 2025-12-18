الحرارة إلى ارتفاع في عموم المناطق والطقس مشمس

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم للارتفاع لتصبح حول إلى أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات في عموم المناطق السورية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون اليوم مشمساً مستقراً على كل المناطق مع ظهور طفيف لبعض السحب على الساحل، بينما تتحرك الرياح بصورة متقلبة سرعتها مابين 10 و 20كم/ساعة، وتترافق بهبات نشطة تتراوح ما بين 30 و40 كم/ساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن مرتفعاً جوياً يبسط سيطرته على البلاد ليفرض أجواءً خريفية مستقرة على كل المناطق حتى السبت، حيث يتوقع أن تعود لتتأثر بعض المناطق بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار على شكل أجواء غائمة وفرص زخات أمطار خفيفة عشوائية ومتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات: