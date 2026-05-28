وفاة رجل وإصابة 19 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية‎ ‎

دمشق-سانا
توفي رجل، وأصيب 19 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، بوقوع 12 حادث سير، أسفرت عن تسجيل إصابة 19 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 7 إصابات ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل بقية الإصابات من قبل الأهالي إلى المشافي لتلقي العلاج، موضحاً أن فرق الدفاع أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 107حرائق في عموم سوريا؛ منها 17 حريقاً في المنازل والمحال التجارية و90 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، وأسفرت عن تسجيل حالة وفاة لرجل، حيث قامت الفرق بانتشال جثمانه ونقله إلى الطبابة الشرعية في محافظة إدلب، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شاب، وأصيب 13 آخرون أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.