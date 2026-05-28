وفاة رجل وإصابة 19 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية‎ ‎

دمشق-سانا

توفي رجل، وأصيب 19 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق ‏استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‌‏السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، بوقوع ‌‏12 حادث سير، أسفرت عن تسجيل إصابة 19 مدنياً، ‏مبيناً أن فرقه ‏قدمت الإسعافات الأولية لـ 7 إصابات ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، فيما تم نقل بقية الإصابات ‏من قبل الأهالي إلى ‏المشافي لتلقي العلاج، موضحاً أن فرق الدفاع أزالت آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 107حرائق في عموم سوريا؛ ‏منها 17 حريقاً في المنازل والمحال التجارية و90 حريقاً ‏متفرقاً (‏أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، وأسفرت عن تسجيل حالة ‏وفاة لرجل، حيث قامت الفرق بانتشال جثمانه ونقله ‏إلى الطبابة ‏الشرعية في محافظة إدلب، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على ‏الخسائر المادية‎.‎

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‌‏‌‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‌‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شاب، وأصيب 13 آخرون أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‌‏‌‏المحافظات ‏السورية‎.‎

