كاميرات محمولة توثق الجولات التموينية في إدلب

إدلب-سانا
أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب، اليوم الأحد، أولى جولاتها الرقابية باستخدام كاميرات محمولة لتوثيق العمل بالصوت والصورة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المراقبين وأصحاب الفعاليات التجارية، وضبط المخالفات في الأسواق.
وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب أسامة الكل في تصريح لسانا، أن المديرية تسلمت 20 كاميرا محمولة، ووزعت عدداً منها على المراكز الريفية، على أن ترافق كاميرا واحدة كل دورية تموينية، لتوثيق مجريات العمل والتعامل بين المراقب وصاحب الفعالية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويحد من التجاوزات.
رقابة على الأسواق
أضاف الكل أن الجولات الرقابية خلال الشهر الجاري تركزت على مراكز بيع المواد المتعلقة بالتدفئة، لضبط الأسعار ولا سيما المبالغ فيها، إلى جانب متابعة عمل معاصر الزيتون، من خلال سحب عينات من مادة العرجوم وماء الفرز، ومراقبة الإعلان عن أجور العصر.
وأكد أن استخدام الكاميرات لا يشكل انتهاكاً لخصوصية أصحاب المحال والفعاليات التجارية، بل يقتصر على توثيق الإجراءات أثناء العمل، بما يحفظ حقوق المراقب وصاحب الفعالية.
توثيق عمل الدوريات التموينية
من جهته، أشار المراقب في المديرية إبراهيم الخطيب إلى أن إدخال الكاميرات يمثل إضافة لتعزيز الشفافية وتوثيق عمل الدوريات التموينية، وضمان حقوق الموظفين وأصحاب المحال، ولا سيما في حال وقوع تجاوزات أو خلافات خلال الجولات.
ولفت الخطيب إلى أن المديرية تواكب التطور التقني من خلال تطبيق «حماية المستهلك» المعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR)، موضحاً أنه في إطار التحول الرقمي، مع التوجه مستقبلاً إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية والاعتماد على التطبيق.
وتأتي الخطوة ضمن جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير العمل التمويني، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد الحاجة إلى مواد التدفئة، في ظل شكاوى من تفاوت أسعارها وأسعار المازوت والبيع بأسعار مرتفعة، وعدم الإعلان عن الأسعار.