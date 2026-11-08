كاميرات محمولة توثق الجولات التموينية في إدلب

إدلب-سانا

أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب، اليوم الأحد، أولى ‏جولاتها الرقابية باستخدام كاميرات محمولة لتوثيق العمل بالصوت والصورة، في ‏خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المراقبين وأصحاب الفعاليات ‏التجارية، وضبط المخالفات في الأسواق.‏

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب أسامة الكل في ‏تصريح لسانا، أن المديرية تسلمت 20 كاميرا محمولة، ووزعت عدداً منها على ‏المراكز الريفية، على أن ترافق كاميرا واحدة كل دورية تموينية، لتوثيق مجريات ‏العمل والتعامل بين المراقب وصاحب الفعالية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويحد من ‏التجاوزات.‏

رقابة على الأسواق

أضاف الكل أن الجولات الرقابية خلال الشهر الجاري تركزت على مراكز بيع المواد ‏المتعلقة بالتدفئة، لضبط الأسعار ولا سيما المبالغ فيها، إلى جانب متابعة عمل معاصر ‏الزيتون، من خلال سحب عينات من مادة العرجوم وماء الفرز، ومراقبة الإعلان عن ‏أجور العصر.‏

وأكد أن استخدام الكاميرات لا يشكل انتهاكاً لخصوصية أصحاب المحال والفعاليات ‏التجارية، بل يقتصر على توثيق الإجراءات أثناء العمل، بما يحفظ حقوق المراقب ‏وصاحب الفعالية.‏

توثيق عمل الدوريات التموينية

من جهته، أشار المراقب في المديرية إبراهيم الخطيب إلى أن إدخال الكاميرات يمثل ‏إضافة لتعزيز الشفافية وتوثيق عمل الدوريات التموينية، وضمان حقوق الموظفين ‏وأصحاب المحال، ولا سيما في حال وقوع تجاوزات أو خلافات خلال الجولات.‏

ولفت الخطيب إلى أن المديرية تواكب التطور التقني من خلال تطبيق «حماية ‏المستهلك» المعتمد على رمز الاستجابة السريعة (‏QR‏)، موضحاً أنه في إطار التحول ‏الرقمي، مع التوجه مستقبلاً إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية والاعتماد على ‏التطبيق.‏

وتأتي الخطوة ضمن جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز الرقابة ‏على الأسواق وتطوير العمل التمويني، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد ‏الحاجة إلى مواد التدفئة، في ظل شكاوى من تفاوت أسعارها وأسعار المازوت والبيع ‏بأسعار مرتفعة، وعدم الإعلان عن الأسعار.‏