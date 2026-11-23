دمشق-سانا‏

أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق اليوم الأحد، معرضاً فنياً للخط ‏العربي، بمشاركة خطاطين وفنانين تشكيليين وطلاب وهواة، بهدف إبراز جماليات ‏الحرف العربي والتعريف بأصالة المدرسة الشامية ودورها في صون التراث الثقافي.‏

المعرض يجمع تجارب الطلاب والهواة والمحترفين

وأوضح الخطاط عدنان الشيخ عثمان أن المعرض يمثل باكورة أعمال طلاب وهواة، ‏إلى جانب مشاركات عدد من أساتذة الخط العربي، مبيناً أنه يوفر مساحة للقاء المباشر ‏بين الطلاب والمدرسين، وعرض التجارب الفنية وتبادل الخبرات.‏

وأشار الشيخ عثمان إلى أن الفعالية تشكل انطلاقة لسلسلة من المعارض المستقبلية ‏التي تسهم في نشر فن الخط العربي وتعزيز حضوره، لافتاً إلى أن التركيز ينصب ‏على إبراز مكانة المدرسة الشامية في الوطن العربي، لما تمتلكه من إرث فني وجمالي ‏متجذر في تاريخ الثقافة العربية والإسلامية.‏

وأكد أن سوريا كانت حاضرة في مختلف المهرجانات الدولية، وأن مدرستها الخطية ‏تعد من أبرز المدارس في العالمين العربي والإسلامي، معرباً عن فخره بما قدمه ‏الطلاب والهواة المشاركون من أعمال تعكس استمرار الاهتمام بهذا الفن وتوارث ‏مهاراته بين الأجيال.‏

تنوع في المدارس والأساليب الخطية

من جانبه، أوضح الفنان التشكيلي بشير بشير أن مشاركته تضمنت ستة أعمال في ‏الخط الكلاسيكي، مبيناً أنه اختار لهذه المشاركة العودة إلى الخطوط التقليدية، رغم ‏اشتغاله في تجربته الخاصة على الحروفيات غير المقروءة، وقدم لوحات بخطوط ‏النسخ والثلث والكوفي المصحفي والديواني، في تجسيد لثراء الحرف العربي وقدرته ‏على الجمع بين القواعد الكلاسيكية والرؤى المعاصرة.‏

الخط العربي مساحة للتواصل الروحي والثقافي

بدورها، وصفت الخطاطة مارية تسابحجي فن الخط العربي بأنه حالة من الاتصال ‏الروحي تجمع بين القصبة واللوح والفنان، معربة عن تقديرها لاهتمام مديرية الثقافة، ‏عبر المراكز الثقافية المنتشرة في المحافظات السورية، ولا سيما في دمشق، بتوفير ‏مساحات للفنانين لعرض إبداعاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور.‏

ويأتي المعرض في إطار الجهود الرامية إلى صون فن الخط العربي بوصفه مكوناً ‏من مكونات التراث الحضاري والهوية الثقافية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات ‏الثقافية والمختصين بالفنون، وتوفير منصات تتيح للمواهب الشابة عرض أعمالها ‏وتطوير تجاربها، بما يضمن استمرارية هذا الفن وتجدد حضوره في المشهد الثقافي ‏السوري.‏