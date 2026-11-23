دمشق-سانا
أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق اليوم الأحد، معرضاً فنياً للخط العربي، بمشاركة خطاطين وفنانين تشكيليين وطلاب وهواة، بهدف إبراز جماليات الحرف العربي والتعريف بأصالة المدرسة الشامية ودورها في صون التراث الثقافي.
المعرض يجمع تجارب الطلاب والهواة والمحترفين
وأوضح الخطاط عدنان الشيخ عثمان أن المعرض يمثل باكورة أعمال طلاب وهواة، إلى جانب مشاركات عدد من أساتذة الخط العربي، مبيناً أنه يوفر مساحة للقاء المباشر بين الطلاب والمدرسين، وعرض التجارب الفنية وتبادل الخبرات.
وأشار الشيخ عثمان إلى أن الفعالية تشكل انطلاقة لسلسلة من المعارض المستقبلية التي تسهم في نشر فن الخط العربي وتعزيز حضوره، لافتاً إلى أن التركيز ينصب على إبراز مكانة المدرسة الشامية في الوطن العربي، لما تمتلكه من إرث فني وجمالي متجذر في تاريخ الثقافة العربية والإسلامية.
وأكد أن سوريا كانت حاضرة في مختلف المهرجانات الدولية، وأن مدرستها الخطية تعد من أبرز المدارس في العالمين العربي والإسلامي، معرباً عن فخره بما قدمه الطلاب والهواة المشاركون من أعمال تعكس استمرار الاهتمام بهذا الفن وتوارث مهاراته بين الأجيال.
تنوع في المدارس والأساليب الخطية
من جانبه، أوضح الفنان التشكيلي بشير بشير أن مشاركته تضمنت ستة أعمال في الخط الكلاسيكي، مبيناً أنه اختار لهذه المشاركة العودة إلى الخطوط التقليدية، رغم اشتغاله في تجربته الخاصة على الحروفيات غير المقروءة، وقدم لوحات بخطوط النسخ والثلث والكوفي المصحفي والديواني، في تجسيد لثراء الحرف العربي وقدرته على الجمع بين القواعد الكلاسيكية والرؤى المعاصرة.
الخط العربي مساحة للتواصل الروحي والثقافي
بدورها، وصفت الخطاطة مارية تسابحجي فن الخط العربي بأنه حالة من الاتصال الروحي تجمع بين القصبة واللوح والفنان، معربة عن تقديرها لاهتمام مديرية الثقافة، عبر المراكز الثقافية المنتشرة في المحافظات السورية، ولا سيما في دمشق، بتوفير مساحات للفنانين لعرض إبداعاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور.
ويأتي المعرض في إطار الجهود الرامية إلى صون فن الخط العربي بوصفه مكوناً من مكونات التراث الحضاري والهوية الثقافية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والمختصين بالفنون، وتوفير منصات تتيح للمواهب الشابة عرض أعمالها وتطوير تجاربها، بما يضمن استمرارية هذا الفن وتجدد حضوره في المشهد الثقافي السوري.