الرئيس الشرع: وحدة الشعب السوري واجب لا مفرّ منه وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة
وفاء لدماء الشهداء.. بماذا تبرع وزير الطوارئ دعماً لحملة الوفاء لإدلب؟
قيمة التبرعات في حملة “الوفاء لإدلب” تتجاوز كل التوقعات
خنساء إدلب تتبرع لحملة الوفاء لإدلب.. ماذا قالت لمراسل سانا؟
حملة الوفاء لإدلب تفتح أبواب التغيير
الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع
طفلة تحتفي بالرئيس أحمد الشرع بقصيدة شعرية خلال مشاركته في حملة الوفاء لإدلب
وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.
