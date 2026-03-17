مبادرة “كسوة فرح” توزع الملابس والألعاب للأطفال بمجمع القصيبة التربوي بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

وزعت مديرية التربية والتعليم في محافظة القنيطرة بالتعاون مع محافظة القنيطرة ومنظمة غصن الزيتون، اليوم الثلاثاء، في إطار مبادرة “كسوة فرح” مجموعة من الملابس والألعاب للأطفال في مجمع قصيبة التربوي بريف المحافظة الجنوبي، على أن يتم استدراك باقي المدارس لاحقاً.

وأوضح محمد أحمد دياب من فريق منظمة غصن الزيتون في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تهدف إلى دعم الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مؤكداً حرص المتطوعين على وصول المساعدات لأكبر عدد ممكن من الأطفال في المنطقة.

بدوره بيّن مشرف مجمع قصيبة في تربية القنيطرة بركات العاصي في تصريح مماثل، أن هذه الفعالية تعكس التعاون بين المجتمع المحلي والمتطوعين، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز التكافل الاجتماعي ورعاية الأطفال في المحافظة.

وتأتي مبادرة “كسوة فرح” ضمن جهود دعم الأطفال في القنيطرة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال توزيع الملابس والألعاب بطريقة منظمة، لتعزيز التكافل الاجتماعي ورعاية جيل الأطفال.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك