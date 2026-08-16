ثلاثة مشاريع لتوسعة وتأهيل البنى التحتية في المدينة الصناعية بحسياء تخدم 224 مقسماً صناعياً

حمص-سانا

بدأت المدينة الصناعية في حسياء اليوم الأحد تنفيذ ثلاثة مشاريع متكاملة لتوسعة وتأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الصناعية، تخدم 224 مقسماً صناعياً، وتشمل شبكات الطرق والصرف الصحي والصرف الصناعي والمياه ووصلات الخدمة، بما يهيئ مقاسم جديدة للاستثمار ويلبي الطلب المتزايد على الاستثمار في المدينة.

ثلاثة مشاريع لتوسعة البنية التحتية

وأكد رئيس جهاز الإشراف على أحد مشاريع البنى التحتية منذر الفارس في تصريح خاص لـ سانا، أن إدارة المدينة تعمل على استباق احتياجات المستثمرين من خلال تأمين البنى التحتية اللازمة للتوسعات الجديدة، في ظل الإقبال المستمر على الاستثمار والطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية.

وبيّن الفارس أن المشروع الأول يقع في المنطقة الغذائية C بقيمة 202 مليون ليرة سورية، ويخدم 149 مقسماً ضمن شبكة طرق بطول يقارب 6500 متر، بينما يقع المشروع الثاني في المنطقة الغذائية D بقيمة 108 ملايين ليرة سورية ويخدم 55 مقسماً ضمن شبكة طرق بطول 3055 متراً.

وأضاف الفارس أن المشروع الثالث ينفذ في منطقة الصناعات الكيميائية B بقيمة 61 مليون ليرة سورية، ويخدم 20 مقسماً ضمن شبكة طرق بطول 2000 متر.

ولفت إلى أن المباشرة بالمشاريع الثلاثة بدأت في 12 تموز الماضي، وتنفذ وفق المواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة.

تهيئة مقاسم جديدة وتحفيز الاستثمار

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الاكتتاب والتخصيص في المدينة الصناعية بحسياء خالد الغزي، أن مشاريع البنى التحتية تمثل خطوة مهمة لدعم الواقع الاستثماري، لكونها تهيئ للتوسع وخلق فرص استثمارية جديدة، وتنعكس على زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية.

بدوره، بين مدير شركة الفجر للمقاولات علي الفجر، أن الشركة تنفذ مشروع المنطقة الغذائية D، وتشمل الأعمال فتح الطرق وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه، بعد إنجاز أعمال المساحة لكامل الطرق، مبيناً أن مدة التنفيذ تبلغ 180 يوماً.

وتُعدّ المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص مركزاً اقتصادياً مهماً، إذ تضم 433 منشأة على مساحة تتجاوز 326 هكتاراً، وتؤمن نحو 10 آلاف و500 فرصة عمل، ما يجعلها رافعة رئيسية للصناعات السورية وركيزة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار.