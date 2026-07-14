وزير الطوارئ ومحافظ درعا يبحثان تعزيز ‏الاستجابة للكوارث وتقييم مستوى الجاهزية‎

‎درعا-سانا‌‎ ‎

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد ‏الصالح مع محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم ‏الثلاثاء في مبنى المحافظة، واقع الاستجابة ‏للطوارئ وإدارة الكوارث وتقييم مستوى ‏الجاهزية، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي ‏تواجه المحافظة‎.‎

وأشار الصالح في تصريح لمراسل سانا، إلى ‏اقتراب إطلاق مشروع لإزالة الأنقاض في ‏محافظة درعا، موضحاً أن حجم الأنقاض ‏المستهدفة إزالتها يقدر بنحو 400 ألف متر ‏مكعب ضمن خطط الوزارة لتحسين الواقع ‏الخدمي، وتأهيل المناطق المتضررة، ودعم مشاريع ‏التعافي في المحافظة‎.‎

وأوضح الصالح أن زيارته إلى محافظة درعا ‏تهدف إلى تقييم خطط الاستجابة للحرائق التي ‏نفذت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه ‏الخطط حققت نجاحاً كبيراً في الحفاظ على ‏المحاصيل الزراعية، والحد من الأضرار الناتجة ‏عن الحرائق‎.‎

وقال الصالح: “ناقشنا ملف النازحين بالتنسيق مع ‏المحافظ والمسؤولين في المحافظة، ونعمل على ‏تطوير مستوى الاستجابة وتعزيز التنسيق بين ‏الوزارة والجهات المحلية، بما يسهم في رفع ‏الجاهزية والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة”.‎

ولفت الصالح إلى واقع عمل مديرية الدفاع المدني ‏في المحافظة، مشيداً بسرعة استجابة فرقها ولا سيما ‏خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة عابدين ‏في منطقة حوض اليرموك، إضافة إلى تعاملها مع ‏عدد من الحوادث الأخرى، ومؤكداً أهمية مواصلة ‏تطوير قدرات فرق الدفاع المدني وتعزيز ‏جاهزيتها‎.‎

من جانبه، أكد المحافظ الزعبي أن التعاون مع ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يشكل خطوة ‏أساسية لتعزيز منظومة الاستجابة في المحافظة، ‏مشيراً إلى أن محافظة درعا تحتاج إلى استمرار ‏دعم خطط الطوارئ ورفع جاهزية المؤسسات ‏المعنية لمواجهة المخاطر والكوارث‎.‎

وبين الزعبي أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع ‏الوزارة على تطوير آليات الاستجابة ومعالجة آثار ‏الأضرار التي خلفتها سنوات الحرب، وفي ‏مقدمتها إزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة، ‏بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز قدرة ‏الجهات المحلية على خدمة المواطنين‎.‎

وخلال وجوده في المحافظة زار الوزير الصالح ذوي ‏المتطوع في الدفاع المدني السوري المختطف ‏حمزة العمارين في مدينة نوى، مؤكداً تضامن ‏الوزارة مع أسرته، وأن العمل مستمر لمتابعة ‏قضيته وعودته إلى عائلته وأهله، مبيناً أن الحكومة ‏تعمل على إنهاء ملف المختطفين بشكل كامل ‏وصولاً إلى إغلاق هذا الملف بصورة آمنة.

وتأتي زيارة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث إلى ‏محافظة درعا في إطار متابعة واقع عمل مديريات ‏الدفاع المدني في مختلف المحافظات.‏