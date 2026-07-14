وزير الطوارئ ومحافظ درعا يبحثان تعزيز ‏الاستجابة للكوارث وتقييم مستوى الجاهزية‎

درعا-سانا
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح مع محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم الثلاثاء في مبنى المحافظة، واقع الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث وتقييم مستوى الجاهزية، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المحافظة.
وأشار الصالح في تصريح لمراسل سانا، إلى اقتراب إطلاق مشروع لإزالة الأنقاض في محافظة درعا، موضحاً أن حجم الأنقاض المستهدفة إزالتها يقدر بنحو 400 ألف متر مكعب ضمن خطط الوزارة لتحسين الواقع الخدمي، وتأهيل المناطق المتضررة، ودعم مشاريع التعافي في المحافظة.
وأوضح الصالح أن زيارته إلى محافظة درعا تهدف إلى تقييم خطط الاستجابة للحرائق التي نفذت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الخطط حققت نجاحاً كبيراً في الحفاظ على المحاصيل الزراعية، والحد من الأضرار الناتجة عن الحرائق.
وقال الصالح: “ناقشنا ملف النازحين بالتنسيق مع المحافظ والمسؤولين في المحافظة، ونعمل على تطوير مستوى الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الوزارة والجهات المحلية، بما يسهم في رفع الجاهزية والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة”.
ولفت الصالح إلى واقع عمل مديرية الدفاع المدني في المحافظة، مشيداً بسرعة استجابة فرقها ولا سيما خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك، إضافة إلى تعاملها مع عدد من الحوادث الأخرى، ومؤكداً أهمية مواصلة تطوير قدرات فرق الدفاع المدني وتعزيز جاهزيتها.
من جانبه، أكد المحافظ الزعبي أن التعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يشكل خطوة أساسية لتعزيز منظومة الاستجابة في المحافظة، مشيراً إلى أن محافظة درعا تحتاج إلى استمرار دعم خطط الطوارئ ورفع جاهزية المؤسسات المعنية لمواجهة المخاطر والكوارث.
وبين الزعبي أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارة على تطوير آليات الاستجابة ومعالجة آثار الأضرار التي خلفتها سنوات الحرب، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز قدرة الجهات المحلية على خدمة المواطنين.
وخلال وجوده في المحافظة زار الوزير الصالح ذوي المتطوع في الدفاع المدني السوري المختطف حمزة العمارين في مدينة نوى، مؤكداً تضامن الوزارة مع أسرته، وأن العمل مستمر لمتابعة قضيته وعودته إلى عائلته وأهله، مبيناً أن الحكومة تعمل على إنهاء ملف المختطفين بشكل كامل وصولاً إلى إغلاق هذا الملف بصورة آمنة.
وتأتي زيارة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث إلى محافظة درعا في إطار متابعة واقع عمل مديريات الدفاع المدني في مختلف المحافظات.