إصابة 19 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس



دمشق-سانا

أصيب 19 شخصاً، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا يوم أمس، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ 17 حادث سير، أسفرت عن إصابة 17 شخصاً؛ تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وأهاب الدفاع المدني بالسائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 226 حريقاً، بينها 63 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و 163 حريقاً متفرقاً (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، أسفرت عن إصابة مدنيّين اثنين تم تقديم الإسعافات الأولية لهما ثم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وجدد الدفاع المدني التأكيد على عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.



وتوفي أمس الأول شخصان وأصيب 25 آخرون، جراء 203 حرائق وحوادث سير، وقعت في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

