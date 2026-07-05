افتتاح مكتب بريد في بلدة سلمى وكوة بريدية في المريج بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا



افتتحت المؤسسة السورية للبريد، اليوم الأحد، مكتباً بريدياً جديداً في بلدة سلمى، وكوة بريدية في قرية المريج التابعة لمنطقة الحفة في ريف اللاذقية، ضمن خطة المؤسسة لتوسيع خدماتها في المناطق الريفية.



وتقدم المكاتب البريدية خدمات متعددة تشمل صرف الرواتب والتحويلات والإيداعات المالية، واستخراج وثيقة غير عامل، والحوالات الداخلية، وخدمات التسجيل الجامعي، إضافة إلى خدمة إخراج القيد العقاري المضافة حديثاً، وخدمات شركتي MTN وسيريتل.



وأوضح المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح مكتبي سلمى والمريج يأتي في منطقة عانت من قصف واسع مارسه النظام البائد، ما أدى إلى تهجير غالبية سكانها، مشيراً إلى أن إعادة افتتاح المكاتب البريدية تسهم في دعم عودة المواطنين إلى مناطقهم، كونها تمثل جزءاً أساسياً من استعادة الخدمات العامة.



وأشار حمد إلى أن المؤسسة مستمرة في التوسع الجغرافي عبر إعادة افتتاح مكاتبها في مختلف المناطق السورية، مع العمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.



ولفت إلى أن المؤسسة تنسق حالياً مع الجهات المعنية في إدارة المباحث الجنائية لإطلاق خدمة استخراج وثيقة غير محكوم، بما يجعل من مكتب البريد مركزاً خدمياً متكاملاً يلبي مختلف احتياجات المواطن، فضلاً عن الاهتمام بخدمات الشحن الداخلي والبريدي عبر المكتب المؤقت (الكرفان) الذي قام مرفأ اللاذقية بتوفيره، إلى حين إعادة تأهيل المبنى المدمر.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المؤسسة السورية للبريد إلى استعادة انتشار خدماتها في مختلف الجغرافيا السورية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة الخدمية في المناطق التي تشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية.