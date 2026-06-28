السورية للبريد: تفعيل حزمة من الخدمات البريدية في مكتب ‏بريد الصورة الصغرى بالسويداء

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد تفعيل حزمة من الخدمات البريدية والمالية في مكتب بريد الصورة الصغرى بريف السويداء، وذلك بالتنسيق مع محافظة السويداء، في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين.
وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن الخدمات المتاحة تشمل: خلاصة السجل العدلي وثيقة غير محكوم، وغير عامل، والحوالات المالية الفورية، وتسديد أقساط التعليم النظامي والموازي لجامعة طرطوس، وأقساط التعليم المفتوح لجامعتي دمشق وطرطوس، وأقساط الجامعة الافتراضية السورية، وخدمة “شام كاش” (الإيداع وسحب الأموال)، وخدمات شركة “MTN” شحن رصيد خطوط لاحقة ومسبقة الدفع وشحن رصيد كاش موبايل، وخدمة استبدال العملة القديمة.
ويأتي تفعيل هذه الخدمات البريدية والمالية ضمن توجه المؤسسة السورية للبريد نحو تعزيز حضورها الخدمي في مختلف المناطق، وتحويل المكاتب البريدية إلى مراكز متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية والمالية، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحقق سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمة.