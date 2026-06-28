السورية للبريد: تفعيل حزمة من الخدمات البريدية في مكتب ‏بريد الصورة الصغرى بالسويداء

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة السورية للبريد تفعيل حزمة من الخدمات ‏البريدية والمالية في مكتب بريد الصورة الصغرى بريف ‏السويداء، وذلك بالتنسيق مع محافظة السويداء، في إطار جهود ‏المؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتسهيل وصولها ‏للمواطنين‎.‎

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، ‏أن الخدمات المتاحة تشمل: خلاصة السجل العدلي وثيقة غير ‏محكوم، وغير عامل، والحوالات المالية الفورية، وتسديد أقساط ‏التعليم النظامي والموازي لجامعة طرطوس، وأقساط التعليم ‏المفتوح لجامعتي دمشق وطرطوس، وأقساط الجامعة ‏الافتراضية السورية، وخدمة “شام كاش” (الإيداع وسحب ‏الأموال)، وخدمات شركة‎ “MTN” ‎شحن رصيد خطوط لاحقة ‏ومسبقة الدفع وشحن رصيد كاش موبايل، وخدمة استبدال العملة ‏القديمة‎.‎

ويأتي تفعيل هذه الخدمات البريدية والمالية ضمن توجه ‏المؤسسة السورية للبريد نحو تعزيز حضورها الخدمي في ‏مختلف المناطق، وتحويل المكاتب البريدية إلى مراكز متكاملة ‏لتقديم الخدمات الحكومية والمالية، بما يلبي احتياجات المواطنين، ‏ويحقق سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمة‎.‎