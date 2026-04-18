الداخلية تفكك خلية إرهابية نشطة وتلقي القبض على 5 منها بعد عملية أمنية مركبة

دمشق-سانا

نفذت وحدات من وزارة الداخلية عملية أمنية مركّبة أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية نشطة كانت تنتشر في عدد من القرى والبلدات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وتقويض نشاطها.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن العملية جاءت بعد تحريات مكثفة ورصد دقيق لتحركات أفراد الخلية، حيث باشرت الوحدات المختصة تنفيذ الملاحقة فور توافر المعطيات، وتمكنت من تطويق أماكن وجودهم وإلقاء القبض على خمسة من عناصرها.

وبيّنت المعطيات الأولية وفق ما أوضحته الوزارة أن أفراد الخلية متورطون في أعمال تفخيخ وإعداد عبوات ناسفة وتجهيز ألغام متفجرة، مشيرة إلى أنهم تلقوا تدريبات تخصصية خارج البلاد على يد جهات خبيرة في صناعة المتفجرات، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف الأمن والاستقرار.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لكشف كامل الارتباطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين.

كما ضبطت وحدات وزارة الداخلية أسلحة متنوعة وعتاداً عسكرياً خلال العملية.

وشملت المضبوطات، حسب ما بيّنته الوزارة، أسلحة حربية متنوعة، وقنابل، ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى جُعَب عسكرية وذخائر متنوعة، إلى جانب كمية من المواد المتفجرة والصواعق، كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ مخططات تخريبية تستهدف أمن المنطقة.