مجلس مدينة حمص يطلق حملة نظافة وتشجير وتأهيل مرافق عامة في حيي الخالدية والتأمينات

حمص-سانا

أطلق مجلس مدينة حمص بالتعاون مع المجتمع المحلي ولجان الأحياء اليوم الثلاثاء، حملة خدمية وتطوعية في حيي التأمينات والخالدية، تتضمن أعمال نظافة وتشجير وتأهيل للحدائق والمرافق العامة، بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المنطقة.

وأوضح المهندس يوسف ديوب معاون مدير النظافة في مجلس مدينة حمص في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تشمل أعمال كنس وتجريد وترحيل المخلفات وشطف الشوارع وتعشيب الممرات والأرصفة وإزالة الأعشاب الضارة، إضافة إلى تفريغ الحاويات وتعقيمها، مبيناً أن الأعمال مستمرة حتى استكمال تنظيف الحيين بشكل كامل.

ودعا ديوب الأهالي إلى الالتزام بمواعيد رمي القمامة والتعاون مع عمال النظافة، من خلال عدم إلقاء النفايات في الشوارع ووضعها ضمن الحاويات المخصصة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الأحياء والمظهر الحضاري للمدينة.

من جهته أشار منصور الضاهر المشرف على تنفيذ أعمال التأهيل في مديرية الحدائق بمجلس مدينة حمص في تصريح مماثل، إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ أعمال زراعية في حديقة عمر البطش بحي الخالدية، تشمل إزالة الأعشاب اليابسة باستخدام القصاصات الآلية والحراثة عبر العزاقات والجرارات الزراعية، وزراعة 150 شجرة مقدمة من عدد من الجمعيات الخيرية لإعادة إحياء الغطاء النباتي، إضافة إلى ترحيل نواتج قص الأعشاب.

وأوضح الضاهر أن هذه الأعمال تهدف إلى إعادة تفعيل الحدائق واستعادة دورها الخدمي والترفيهي بعد سنوات من الإهمال الناتج عن ظروف الحرب.

بدوره بين أنس الشبعان مسؤول الاحتياجات في لجنة حي الخالدية، أن المبادرة تشمل تنظيف شارع عمر البطش الممتد من قسم شرطة البياضة حتى شارع الزير ودوار البياضة بشكل كامل، وإزالة الأوساخ والأعشاب على جانبيه، إلى جانب تقليم أشجار النخيل الموجودة في المنصف، وزراعة أشجار الزنزرخت المظلي مقابل شارع عبد الحفيظ الدروبي في حي التأمينات.

ولفت الشبعان إلى أن الأعمال تتضمن أيضاً تنظيف الشوايات في حي الخالدية، وصيانة ريكارات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن جمعية شعاع الأمل الخيرية ستتولى تأهيل عشرة مقاعد بيتونية في حديقة مساكن المعلمين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمرتادي الحديقة وتعزيز جمالية المكان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الخدمية والمجتمع المحلي والجمعيات الأهلية للنهوض بالواقع البيئي والخدمي، وإعادة تأهيل المرافق العامة في أحياء مدينة حمص.