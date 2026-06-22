محاضرة علمية حول التقزم الغذائي عند الأطفال ضمن برنامج تدريبي ‏في مستشفى اللاذقية الجامعي

اللاذقية-سانا
تتواصل في مستشفى اللاذقية الجامعي فعاليات البرنامج العلمي والتدريبي التي انطلقت أمس بالتعاون مع منظمة سامز للتعليم الطبي “SAMS”، وتستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بمشاركة نخبة من الأطباء والاختصاصيين من مختلف المجالات الطبية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة علمية حول “التقزم الغذائي عند الأطفال” ألقاها اختصاصي طب الأطفال الدكتور سامر جنيدي، تناول خلالها أهمية التمييز بين أسباب قصر القامة عند الأطفال، مع التركيز على التقزم الناتج عن سوء التغذية باعتباره أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه الأطفال.
وأوضح الدكتور جنيدي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن تشخيص حالات قصر القامة يتطلب تقييماً شاملاً للحالة الغذائية والصحية للطفل، وعدم حصر الأسباب بالاضطرابات الغدية فقط، مشيراً إلى أهمية التشخيص المبكر والتدخل المناسب للوصول إلى أفضل النتائج العلاجية.
وناقش الحضور آليات التشخيص والتدبير العلاجي للحالات الشائعة، فيما أكد عدد من المشاركين أهمية الموضوع المطروح نظراً لتكرار حالات تأخر النمو وقصر القامة في الممارسة السريرية اليومية، مشيرين إلى أن المحاضرة قدمت منهجية عملية للتعامل مع هذه الحالات وفق تسلسل تشخيصي يعتمد على الأسباب الأكثر شيوعاً قبل اللجوء إلى الاستقصاءات المتقدمة.
ويهدف البرنامج العلمي والتدريبي إلى تطوير الخبرات الطبية وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية من خلال المحاضرات التخصصية والجلسات العلمية وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى.