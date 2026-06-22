محاضرة علمية حول التقزم الغذائي عند الأطفال ضمن برنامج تدريبي ‏في مستشفى اللاذقية الجامعي

اللاذقية-سانا

تتواصل في مستشفى اللاذقية الجامعي فعاليات البرنامج العلمي والتدريبي ‏التي انطلقت أمس بالتعاون مع منظمة سامز للتعليم الطبي‎ “SAMS”‎، وتستمر ‏حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بمشاركة نخبة من الأطباء ‏والاختصاصيين من مختلف المجالات الطبية‎.‎

وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة علمية حول “التقزم الغذائي عند ‏الأطفال” ألقاها اختصاصي طب الأطفال الدكتور سامر جنيدي، تناول خلالها ‏أهمية التمييز بين أسباب قصر القامة عند الأطفال، مع التركيز على التقزم ‏الناتج عن سوء التغذية باعتباره أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه ‏الأطفال‎.‎

وأوضح الدكتور جنيدي في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن تشخيص ‏حالات قصر القامة يتطلب تقييماً شاملاً للحالة الغذائية والصحية للطفل، ‏وعدم حصر الأسباب بالاضطرابات الغدية فقط، مشيراً إلى أهمية التشخيص ‏المبكر والتدخل المناسب للوصول إلى أفضل النتائج العلاجية‎.‎

وناقش الحضور آليات التشخيص والتدبير العلاجي للحالات الشائعة، فيما ‏أكد عدد من المشاركين أهمية الموضوع المطروح نظراً لتكرار حالات ‏تأخر النمو وقصر القامة في الممارسة السريرية اليومية، مشيرين إلى أن ‏المحاضرة قدمت منهجية عملية للتعامل مع هذه الحالات وفق تسلسل ‏تشخيصي يعتمد على الأسباب الأكثر شيوعاً قبل اللجوء إلى الاستقصاءات ‏المتقدمة‎.‎

ويهدف البرنامج العلمي والتدريبي إلى تطوير الخبرات الطبية وتعزيز كفاءة ‏الكوادر الصحية من خلال المحاضرات التخصصية والجلسات العلمية وتبادل ‏الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ‏والرعاية الطبية المقدمة للمرضى‎.‎