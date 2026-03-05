صندوق خيري في ريف الحفة باللاذقية لإعادة تأهيل منازل الأسر الأكثر تضرراً وتحسين واقعهم المعيشي

دور نشر الكتب الإسلامية تزخر بمناهل العلم الشرعي في معرض دمشق الدولي للكتاب
جولات مكثفة لدوريات الرقابة التموينية على الأسواق في حلب للتأكد من صلاحية المواد الغذائية
ضبط 61 قضية خلال شهر حصيلة جهود فرع مكافحة المخدرات بحمص
مشروع لتزفيت وتأهيل طريق البغيلية في دير الزور ضمن حملة “دير العز”
وصول قافلة مساعدات إغاثية وغذائية إلى جسر نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء
