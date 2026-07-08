أعمال تأهيل شبكات الري تدعم استقرار الموسم الزراعي في القنيطرة

القنيطرة-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية بالقنيطرة أعمال صيانة وتأهيل شبكات الري في المحافظة، بهدف ضمان استمرارية إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية خلال الموسم الحالي، وتحسين كفاءة الشبكات في عدد من المشاريع، لدعم المزارعين في مختلف مناطق المحافظة.

وتشمل الأعمال إصلاح وصيانة سكور التحكم، وبوابات التحكم بالغزارة، وبوابات رفع مناسيب الأقنية المكشوفة، إضافة إلى أعمال تكتيم هذه الأقنية.

وأوضح مدير الموارد المائية في القنيطرة بسام الشمالي في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية تنفذ كل أعمال الصيانة والإصلاح في شبكات الري، بهدف إيصال المياه إلى المستفيدين وفق المقننات المطلوبة، وأشار إلى أن أعمال التأهيل والإصلاح شملت شبكة ري سد الرقاد، وشبكة ري صيدا، وشبكة ري سد كودنة، وشبكة ري سد الهجة، وشبكة ري سد بريقة، وشبكة ري سد الرويحينة، وشبكة ري نبع الفوار.

وبين الشمالي أن المديرية تقوم باستثمار شبكات الري سواء شبكات السدود أو الينابيع، التي تسمح مصادرها المائية بذلك، موضحاً أن بعض الشبكات لا تزال غير مستثمرة حالياً، ومنها شبكة ري كوم محرس بسبب جفاف المصدر المائي، وشبكة ري عين البيضاء بسبب جفاف النبع وتخريب المحطة.

وأكد الشمالي أن هذه الأعمال تنعكس بشكل إيجابي على خدمة المزارعين خلال الموسم الحالي، من خلال إيصال المقننات المائية إلى المساحات المروية بالكميات المطلوبة لكل الزراعات.

وتعمل مديرية الموارد المائية على متابعة جاهزية هذه الشبكات وإجراء أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة لضمان استمرارية وصول المياه إلى المزارعين، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.