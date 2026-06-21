رغم بلوغه الأربعين.. حلم الجامعة يعيده إلى مقاعد الدراسة في إدلب
إطلاق برنامج مجاني للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان في مشفى الرقة الوطني
تدريب عملي يحاكي حالات الإسعاف والطوارئ لطلاب العلوم الصحية في جامعة إدلب
عدد من ذوي المفقودين: المحاسبة القضائية للمتورطين ضرورة للعدالة الانتقالية
مؤتمر “تعافي سوريا 2026” يختتم أعماله بحمص ويؤكد دعم القطاع الصحي
إنهاء أعمال تنظيف وتأهيل مجرى وادي المليحة الشرقية بريف درعا
حملة تنظيف وترحيل الأنقاض من سوق الهال في تادف شرقي حلب تمهيداً لإعادة تشغيله
قسم القثطرة القلبية في مشفى درعا الوطني يدخل الخدمة
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