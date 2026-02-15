مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات

IMG 20260214 120220 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات

دير الزور-سانا

يعد مركز الأمل في مدينة دير الزور التابع للمؤسسة السورية لمعالجة سرطان الأطفال ورعايتهم، أحد المراكز القليلة التي لا تزال تقدم خدمات علاجية مجانية لمرضى الأورام السرطانية، ومتابعة حالات الإصابات.

وبيّن المشرف على مركز الأمل مرعي العواك لـ سانا، أن المركز يقدم الخدمات الطبية والمتابعات العلاجية وجرع التسريب لمرضى السرطان، وأوضح أن المركز في بداية افتتاحه كان مخصصاً لعلاج سرطان الأطفال، لكن بسبب الحاجة الملحة وكثرة الإصابات بين الكبار، ارتأت المؤسسة متابعة المرضى الكبار بعد موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأفاد العواك بأن المركز يضم عيادة الأورام وغرف التسريب الكيماوية للجرع السرطانية، بالإضافة إلى عيادة سنية تم إنشاؤها لكنها بحاجة طبيب مختص، كما توجد صيدلية تقدم الدواء المتوافر بشكل مجاني.

IMG 20260214 114948 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات

وطالب العواك الجهات المعنية بدعم المركز ورعايته بشكل مباشر أو عبر المنظمات الدولية، وخاصة تأمين احتياجاته من الكوادر الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية، لتخفيف المعاناة الكبيرة للمرضى من ارتفاع تكاليف العلاج ومشقة السفر.

بدوره، أوضح الاختصاصي بالأورام الصلبة والدموية العامل في المركز مهند فخر الدين، أن المركز يستقبل حالياً مرضى الأورام المتعددة من كل الأعمار، بعد أن كان يقتصر على الأطفال، وأشار إلى أن عدد المرضى الكبار يتجاوز ثلاثة أضعاف المرضى الأطفال.

وبيّن أنه تم تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات في السنوات الأخيرة في المحافظة، بسبب التكرير العشوائي للنفط، وانبعاث الغازات السامة والتلوث البيئي، وتلوث المياه الجوفية والتربة.

IMG 20260214 122019 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات

وأوضح أن المركز استقبل خلال 2025 حوالي 300 إصابة بأمراض سرطان مختلفة، ولا سيما اللمفومات واللوكيميات، بالإضافة للأورام الصلبة من سرطان الثدي والقولون والمعدة والرئة والحنجرة وغيرها.

وتأسس المركز نهاية عام 2022، ويقدم خدماته بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر العربي السوري، وهو الوحيد المختص بعلاج الأورام السرطانية في محافظة دير الزور، ويقدم كامل العلاج مجاناً للمرضى، بما يخفف عنهم تكاليف العلاج ومشقة السفر خارج المحافظة.

IMG 20260214 113948 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات
IMG 20260214 115133 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات
IMG 20260214 122437 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات
IMG 20260214 124005 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات
IMG 20260214 124140 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات
IMG 20260214 124332 مركز الأمل في دير الزور… علاج سرطاني مجاني رغم التحديات
