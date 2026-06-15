انتشال جثمان شاب غرق في ساقية ري بمدينة السفيرة شرق حلب

photo 4 2026 06 15 16 14 59 انتشال جثمان شاب غرق في ساقية ري بمدينة السفيرة شرق حلب

حلب-سانا
 
انتشلت فرق الدفاع المدني السوري، اليوم الإثنين، جثمان شاب توفي غرقاً في إحدى سواقي الري بمدينة السفيرة في ريف حلب الشرقي.

photo 6 2026 06 15 16 14 59 انتشال جثمان شاب غرق في ساقية ري بمدينة السفيرة شرق حلب

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ استجابت للبلاغ الوارد، وعملت على انتشال الجثمان من الساقية، قبل نقله إلى المشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة أصولاً.

وتواصل فرق الدفاع المدني تنفيذ مهامها في الاستجابة للحوادث والطوارئ المختلفة، وتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف في مختلف مناطق محافظة حلب.
 
وتمكنت فرق الدفاع المدني أواخر الشهر الماضي من انتشال جثة شاب توفي غرقاً في نهر الفرات على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، بعد عمليات بحث وإنقاذ متواصلة استمرت أكثر من 24 ساعة.

photo 1 2026 06 15 16 14 59 انتشال جثمان شاب غرق في ساقية ري بمدينة السفيرة شرق حلب
photo 2 2026 06 15 16 14 59 1 انتشال جثمان شاب غرق في ساقية ري بمدينة السفيرة شرق حلب
photo 3 2026 06 15 16 14 59 انتشال جثمان شاب غرق في ساقية ري بمدينة السفيرة شرق حلب
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