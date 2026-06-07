مبادرة “جسور العلم” في الرقة تقدم مراجعات ‏مجانية لدعم طلاب الثانوية العامة‎ ‎

IMG 0159 مبادرة "جسور العلم" في الرقة تقدم مراجعات ‏مجانية لدعم طلاب الثانوية العامة‎ ‎

الرقة-سانا‏

أطلقت مديرية الثقافة في الرقة مبادرة تعليمية بعنوان ‌‏”جسور العلم” تستهدف طلاب الشهادة الثانوية العامة ‏بفرعيها العلمي والأدبي، بهدف دعمهم أكاديمياً ‏ونفسياً ومساعدتهم على الاستعداد للامتحانات، من ‏خلال جلسات مراجعة مجانية تشمل مختلف المواد ‏الدراسية‎.‎

IMG 0130 مبادرة "جسور العلم" في الرقة تقدم مراجعات ‏مجانية لدعم طلاب الثانوية العامة‎ ‎

وأوضح نائب مدير مديرية الثقافة في الرقة حسان ‏الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة موجهة ‏إلى جميع طلاب المحافظة دون تحديد عدد معين ‏للمستفيدين، انطلاقاً من أهمية هذه الشريحة في بناء ‏مستقبل المجتمع، مبيناً أن المبادرة تشمل مختلف ‏المواد الدراسية بمشاركة 16 مدرساً متطوعاً.‏

المدرس المتطوع في المبادرة زياد القاطع، أشار إلى ‏أن جلسات المراجعة تسهم بتثبيت المعلومات لدى ‏الطلاب من خلال التركيز على أبرز المحاور ‏والنقاط المهمة في المنهاج، إضافة إلى حل نماذج ‏امتحانية، ومناقشة الأسئلة المتوقعة، ما يساعد على ‏تخفيف التوتر والقلق، وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم ‏قبل دخولهم قاعات الامتحان‎.‎

بدوره، أكد طالب الشهادة الثانوية العامة محمد قاسم ‏النجم، أن المراجعات المقدمة ضمن المبادرة أتاحت ‏للطلاب فرصة إعادة دراسة المنهاج بصورة شاملة ‏ومركزة، مشيراً إلى أنها ساعدتهم على مراجعة ‏القواعد والموضوعات الأساسية، والاستعداد بشكل ‏أفضل للامتحانات‎.‎

وتأتي مبادرة “جسور العلم” في الرقة في إطار ‏الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم العملية التعليمية، ‏ومساندة طلاب الشهادة الثانوية العامة خلال فترة ‏الامتحانات، بما يسهم في تعزيز فرص النجاح ‏وتحقيق نتائج إيجابية‎.‎

IMG 0162 مبادرة "جسور العلم" في الرقة تقدم مراجعات ‏مجانية لدعم طلاب الثانوية العامة‎ ‎
IMG 0118 مبادرة "جسور العلم" في الرقة تقدم مراجعات ‏مجانية لدعم طلاب الثانوية العامة‎ ‎
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