مبادرة “جسور العلم” في الرقة تقدم مراجعات ‏مجانية لدعم طلاب الثانوية العامة‎ ‎

الرقة-سانا
أطلقت مديرية الثقافة في الرقة مبادرة تعليمية بعنوان ”جسور العلم” تستهدف طلاب الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، بهدف دعمهم أكاديمياً ونفسياً ومساعدتهم على الاستعداد للامتحانات، من خلال جلسات مراجعة مجانية تشمل مختلف المواد الدراسية.
وأوضح نائب مدير مديرية الثقافة في الرقة حسان الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة موجهة إلى جميع طلاب المحافظة دون تحديد عدد معين للمستفيدين، انطلاقاً من أهمية هذه الشريحة في بناء مستقبل المجتمع، مبيناً أن المبادرة تشمل مختلف المواد الدراسية بمشاركة 16 مدرساً متطوعاً.
المدرس المتطوع في المبادرة زياد القاطع، أشار إلى أن جلسات المراجعة تسهم بتثبيت المعلومات لدى الطلاب من خلال التركيز على أبرز المحاور والنقاط المهمة في المنهاج، إضافة إلى حل نماذج امتحانية، ومناقشة الأسئلة المتوقعة، ما يساعد على تخفيف التوتر والقلق، وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم قبل دخولهم قاعات الامتحان.
بدوره، أكد طالب الشهادة الثانوية العامة محمد قاسم النجم، أن المراجعات المقدمة ضمن المبادرة أتاحت للطلاب فرصة إعادة دراسة المنهاج بصورة شاملة ومركزة، مشيراً إلى أنها ساعدتهم على مراجعة القواعد والموضوعات الأساسية، والاستعداد بشكل أفضل للامتحانات.
وتأتي مبادرة “جسور العلم” في الرقة في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم العملية التعليمية، ومساندة طلاب الشهادة الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في تعزيز فرص النجاح وتحقيق نتائج إيجابية.