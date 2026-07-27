الهيئة الوطنية للعدالة: تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي لاستكمال ‏الإجراءات القضائية

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر ‏براقي إلى الثالث من آب المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء ‏والدفاع، في القضية المتهم فيها بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة ‏تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى ‏اليوم، وفق ما ورد في ملف الدعوى.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن محكمة ‏الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية عقدت اليوم جلسة محاكمة ‏جديدة للمتهم براقي وتقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة باستدعاء شهود الدفاع ‏وبالنداء على الشهود، تبين عدم حضورهم، وبناءً على ذلك طلبت وكيلة ‏المتهم صرف النظر عنهم، وقررت المحكمة الموافقة على الطلب، وعليه ‏تقرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 3 آب 2026 للمطالبة، والادعاء، والدفاع‎.

وتواصل وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملها ضمن مسار ‏المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام ‏البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب ‏السوري‎. ‎