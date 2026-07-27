الهيئة الوطنية للعدالة: تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي لاستكمال ‏الإجراءات القضائية

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي إلى الثالث من آب المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع، في القضية المتهم فيها بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم حتى اليوم، وفق ما ورد في ملف الدعوى.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية عقدت اليوم جلسة محاكمة جديدة للمتهم براقي وتقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة باستدعاء شهود الدفاع وبالنداء على الشهود، تبين عدم حضورهم، وبناءً على ذلك طلبت وكيلة المتهم صرف النظر عنهم، وقررت المحكمة الموافقة على الطلب، وعليه تقرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 3 آب 2026 للمطالبة، والادعاء، والدفاع.
وتواصل وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملها ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.