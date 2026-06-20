محافظ حمص يبحث مع المبعوث الهولندي سبل التعاون في نزع ‏الألغام ومسار العدالة الانتقالية

حمص-سانا

بحث محافظ حمص مرهف النعسان مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا، ألكسندر ‏غرتس، والوفد المرافق له، الأوضاع العامة في محافظة حمص، والاحتياجات الإنسانية ‏الملحة.

وذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، أن الجانبين ناقشا خلال لقاء ‏جرى في مقر المحافظة سبل التعاون المشترك في مجالات ذات أولوية، بما يشمل دعم ‏البنية التحتية، ونزع الألغام، ومسار العدالة الانتقالية.

وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود لتلبية المتطلبات التنموية والإنسانية، بما يسهم في ‏تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في المحافظة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية في محافظة ‏حمص، التي تضررت بنيتها التحتية والخدمية خلال سنوات الحرب، إلى جانب الحاجة ‏المستمرة لمعالجة مخلفات الحرب والألغام التي تشكل خطراً على حياة المدنيين، وتعيق ‏عودتهم إلى مناطقهم.