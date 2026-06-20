محافظ حمص يبحث مع المبعوث الهولندي سبل التعاون في نزع ‏الألغام ومسار العدالة الانتقالية

حمص-سانا
بحث محافظ حمص مرهف النعسان مع المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا، ألكسندر غرتس، والوفد المرافق له، الأوضاع العامة في محافظة حمص، والاحتياجات الإنسانية الملحة.
وذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، أن الجانبين ناقشا خلال لقاء جرى في مقر المحافظة سبل التعاون المشترك في مجالات ذات أولوية، بما يشمل دعم البنية التحتية، ونزع الألغام، ومسار العدالة الانتقالية.
وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود لتلبية المتطلبات التنموية والإنسانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في المحافظة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية في محافظة حمص، التي تضررت بنيتها التحتية والخدمية خلال سنوات الحرب، إلى جانب الحاجة المستمرة لمعالجة مخلفات الحرب والألغام التي تشكل خطراً على حياة المدنيين، وتعيق عودتهم إلى مناطقهم.