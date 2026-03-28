مديرية ثقافة حمص تحتفي بيوم المسرح العالمي

حمص -سانا

أقامت مديرية ثقافة حمص مساء اليوم السبت، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمسرح على مسرح قصر الثقافة، بمشاركة فنانين ومهتمين بالشأن المسرحي وعدد من طلاب المعاهد الثقافية.

وتضمّن الحفل إعلان نتائج مسابقة التأليف المسرحي وتوزيع الشهادات على الفائزين، إلى جانب تكريم متدربي ورشة صُنّاع السينما الوثائقية المستقلة، والمشاركين في فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي، إضافة إلى خريجي معهد الثقافة الشعبية.

تأكيد دور المسرح في بناء الوعي

وأوضح معاون مدير ثقافة حمص يوسف عثمان أن الاحتفال يأتي تأكيداً على الدور العميق الذي يؤديه المسرح في بناء الوعي وتعزيز الحوار المجتمعي، والرسالة الإنسانية التي يحملها، مشيراً إلى حرص المديرية على دعم الطاقات الشابة وتوفير منابر تتيح لهم التعبير عن رؤاهم الفنية.

بدوره، أكد المخرج المسرحي عبد الكريم عمرين، مدير مهرجان حمص المسرحي، أن المسرح سيبقى مساحة للحرية والجمال، ومنصة ترصد نبض الناس وتضيء على قضاياهم، لافتاً إلى أن الفعالية تجسد روح التعاون بين المبدعين وتحتفي بالجهود التي تُبقي خشبة المسرح حيّة.

وبيّن عمرين أن إحياء اليوم العالمي للمسرح يأتي لاستذكار كبار المسرحيين من المسرح الإغريقي حتى يومنا هذا، مضيفاً: إن مسابقة التأليف المسرحي التي نظمتها المديرية مؤخراً اتسمت بمساحة من الحرية والإبداع بعيداً عن الرقابة، واستندت إلى مضامين إنسانية مع الالتزام بقواعد الكتابة المسرحية.

أسماء الفائزين بمسابقة التأليف المسرحي

من جهتها، أوضحت القاصّة والروائية الدكتورة لين غرير، عضو لجنة التحكيم في مسابقة التأليف المسرحي، أن عدد النصوص المشاركة بلغ 27 نصاً، تم استبعاد 13 منها لضعفها وعدم استيفائها شروط الكتابة المسرحية، بينما خضع 14 نصاً للتقييم.

وأضافت غرير: إنه تم حجب الجائزة الأولى لضعف مستوى النصوص، فيما تقاسم المركز الثاني نصّا “الجدار المشترك” لمحمد نور الخضير و”الخبيئة” لرائد سهيل الحلاق، بينما ذهب المركز الثالث إلى نصّي “عقد عمل” لغيداء درويش و”يوميات متعب الراجي” لمحمد الحفري.

واختُتم الحفل بفقرة غنائية قدّمها نادي دوحة الميماس وسط تفاعل الحضور.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار مساعي مديرية الثقافة على تنشيط الحراك المسرحي في محافظة حمص، وتعزيز حضور الفنون الأدائية في الحياة الثقافية، ودعم المواهب الشابة بما يسهم في ترسيخ دور المسرح كفضاء للتعبير والإبداع.