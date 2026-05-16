قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة ‏الجنوبي

القنيطرة-سانا‌‌‎ ‎

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في قرية ‌‏صيدا الحانوت، وفي أطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة ‏الجنوبي‎.‎

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة إسرائيلية مؤلفة ‏من أربع ‏آليات عسكرية توغلت داخل قرية صيدا الحانوت، وقام ‏عناصرها ‏بالانتشار ‏بين منازل المواطنين، وتفتيش عدد ‏منها، دون ‏ورود معلومات عن حالات اعتقال‎.‎

كما توغلت قوات الاحتلال بثلاث دبابات إلى محيط تل ‏الدرعيات على أطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة ‏الجنوبي، ثم انسحبت لاحقاً.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات ‏عسكرية ‏توغلت يوم الخميس الماضي في قرية صيدا ‏الحانوت، واعتقلت شاباً ثم أفرجت عنه.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏المواطنين، من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏‌‏وتجريف ‌‏الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من ‏أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في ‏الجنوب ‌‏السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني ‏وفقاً ‏للقانون ‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، ‌‏وردع ممارسات ‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من ‏الجنوب ‌‏السوري‎.‎