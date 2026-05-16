قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة ‏الجنوبي

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في قرية صيدا الحانوت، وفي أطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت داخل قرية صيدا الحانوت، وقام عناصرها بالانتشار بين منازل المواطنين، وتفتيش عدد منها، دون ورود معلومات عن حالات اعتقال.
كما توغلت قوات الاحتلال بثلاث دبابات إلى محيط تل الدرعيات على أطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، ثم انسحبت لاحقاً.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات عسكرية توغلت يوم الخميس الماضي في قرية صيدا الحانوت، واعتقلت شاباً ثم أفرجت عنه.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين، من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.