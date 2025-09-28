احتفاء بيوم السياحة العالمي… 1400 متسابق ومتسابقة في ماراثون اللاذقية

اللاذقية-سانا

شهدت مدينة اللاذقية اليوم ماراثوناً سياحياً بمشاركة نحو 1400 متسابق ومتسابقة، نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة اللاذقية ومديرية الشباب والرياضة وشركة بن العلبي، احتفاءً بيوم السياحة العالمي تحت شعار “السياحة والاستدامة… مستقبلنا”.

وأوضح مدير سياحة اللاذقية فادي نظام لمراسلة سانا أن الماراثون شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية فوق 16 عاماً، وامتد لمسافة 7.5 كيلومترات على الواجهة البحرية للمدينة، بهدف تسليط الضوء على أبرز معالمها، بدءاً من الكورنيش الغربي مروراً بحديقة البطرني والمتحف الوطني وصولًا إلى الكورنيش الجنوبي، ثم العودة إلى ساحة الأوقاف في مركز المدينة.

وأشار نظام إلى أن الفعالية تعكس التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتسهم في تعزيز مكانة اللاذقية كوجهة سياحية تجمع بين الطبيعة والجمال والنشاط الرياضي.

بدوره، أعرب فراس العلبي عن سعادته بمشاركة شركته في الماراثون، مؤكداً أن نجاح المبادرة يشجع على تنظيم المزيد من الفعاليات مستقبلاً بما يعزز الهوية الثقافية والسياحية للمدينة.

من جهتهم، نوّه المشاركون بأهمية الماراثون في إبراز جمالية المدينة إضافة لخوض تجربة رياضية ممتعة، واصفين أول مبادرة رياضية بعد التحرير، بالمميزة من جميع النواحي.