جلسة حوارية في معرة النعمان بريف إدلب حول الاستثمار والتطوير العقاري وتسهيل الإجراءات

إدلب-سانا

نظمت إدارة منطقة معرة النعمان بريف محافظة إدلب اليوم الإثنين جلسة حوارية مع تجار البناء والمستثمرين في المحافظة، للاطلاع على خطط العمل والوقوف على أبرز الصعوبات التي تواجههم ومناقشة الآليات اللازمة لحلها، بهدف تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها، وذلك بحضور مديري دوائر المصالح العقارية والمالية، في صالة البريد في مدينة المعرة.

وأوضح مدير المصالح العقارية في إدلب طاهر شحادة في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال الجلسة بحث ومناقشة التحديات التي تعترض الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية في المنطقة، مؤكداً ضرورة هذه الخطوة للعمل على مرونة المعاملات العقارية، كونها تعتبر ركيزة أساسية لعودة واستقرار العائدين في مناطقهم.

وفي تصريح مماثل أكد بلال مخزوم مسؤول العلاقات العامة في إدارة المنطقة أهمية مناقشة المعوقات التي تواجه معقبي المعاملات والمصالح العقارية والمقاولين ومتعهدي البناء والأمور المتعلقة بها كافةً، لافتاً إلى أهمية تذليل الصعوبات المتعلقة بالمعاملات العقارية ولاسيما بعد عودة كثير من الأهالي إلى مناطقهم، لتعزيز استقرار العائدين من النزوح القسري، وتشجيع الأهالي المتبقين على العودة.

وأشار مخزوم إلى أنه تمت مناقشة كثير من الأمور المالية والعقارية التي كانت عالقة، واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها، وتم خلال الجلسة طرح عدد من الحلول التي من شأنها تسهيل العمليات والبيوع العقارية ونقل الملكية والأمور المالية للالتزام بها، إضافةً إلى بعض الأمور التي تستوجب مناقشتها مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

كما أشار عدد من أصحاب المكاتب العقارية إلى أهمية الجلسة، كونها استعرضت عدداً من القضايا والمشاكل التي تعرقل عمل المصالح العقارية الخاصة بالمكاتب ومسيري المعاملات، والحلول المناسبة لتسهيل إجراءات العمل العقاري والضرائب المالية، معربين عن ارتياحهم لاستجابة المعنيين، واستعدادهم للعمل على تجاوز مختلف العقبات في القريب العاجل.

وتأتي هذه الجلسة في سياق الجهود المحلية الرامية إلى إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحفيز عجلة إعادة الإعمار في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً خلال السنوات الماضية، وتعد خطوة مهمة على طريق تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، بما يسهم بإنعاش المنطقة افتصادياً.

