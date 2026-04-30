جمعية “سنديان” تنهي أعمال تأهيل حديقة سوق الباعة في طرطوس

طرطوس-سانا

أنهت جمعية سنديان بالتعاون مع دائرة الحدائق ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس اليوم الخميس، أعمال تأهيل حديقة سوق الباعة بالمدينة، بهدف تحسين الواقع البيئي، وتعزيز المساحات الخضراء، ودعم العمل التطوعي.

وشملت أعمال التأهيل حملة نظافة وزراعة غراس وتقليم للأشجار وتنظيم مسير للدراجات، إضافة إلى تركيب أجهزة إنارة حديثة.

وقالت رئيس مجلس إدارة سنديان البيئية سهاد علي في تصريح لـ سانا: إنه تم اليوم الانتهاء من أعمال تأهيل حديقة سوق الباعة، والتي شكلت نقلة نوعية في شكل وخدمات الحديقة، مشيرةً إلى تكاتف الجهود لتنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال شملت التشجير والتقليم لإعطاء مظهر أكثر جمالاً، وتم تركيب حزمة إنارة حديثة من قبل إدارة المجلس الإسماعيلي في طرطوس، لأجل أن تكون الحديقة متنفساً آمناً للأهالي.

وأضافت: تم التأهيل البصري للحديقة من خلال عمليات الدهان والرسوم الفنية التي أضفت طابعاً جمالياً وحيوياً في الحديقة، وتم العمل على تعزيز قيمة النظافة من خلال تركيب سلات قمامة إضافية لضمان استدامة النظافة العامة، كما تم تسيير مسير دراجات نوعي باتجاه منطقة بلاطة الغربية ذهاباً وإياباً.

وأكدت رغد ليفا أحد أعضاء الجمعية، أنها تسعى جاهدة للمشاركة وأولادها في كل الفعاليات التي تقوم بها الجمعية، لما لها أهمية في حماية البيئية والتنمية المستدامة، لافتةً إلى الحرص من خلال تأهيل الحديقة على غرس عدة قيم مجتمعية، وتعزيز ثقافة النظافة، وخلق طابع جمالي وبيئي آمن.

وكانت عملية تأهيل حديقة سوق الباعة قد تمت على ثلاث مراحل، شارك فيها إلى جانب جمعية سنديان لحماية البيئة والتنمية المستدامة، دائرة الحدائق، ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، ولجنة حي المحطة، وبدعم المجتمع المحلي.