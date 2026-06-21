زراعة دمشق وريفها تواصل حملتها الموسعة لمكافحة سوسة النخيل وإزالة الأشجار المصابة

دمشق-سانا

تواصل مديرية زراعة دمشق وريفها تنفيذ حملتها الموسعة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، بالتعاون مع محافظة دمشق ومديرية الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية محمد الحجي في تصريح لـ سانا، أنه تم حتى الآن إزالة ونقل نحو 60 شجرة نخيل مصابة من الحدائق العامة ومنصفات الطرقات والمرافق الحيوية، حيث جرى ترحيلها إلى المطامر المخصصة، ثم حرقها ودفنها وفق الإجراءات البيئية المعتمدة، بهدف الحد من انتشار الإصابة.

وأشار الحجي إلى أن الحملة تضمنت رش جميع أشجار النخيل في مختلف مواقع العمل بدمشق بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة، بما يسهم في حماية الأشجار السليمة ومنع انتقال العدوى، مضيفاً: إن الحملة شملت تعليق المصائد الفرمونية في مختلف قطاعات المدينة لرصد انتشار الحشرة وتجميعها، الأمر الذي يساعد في تقليل استخدام المبيدات الكيميائية داخل المناطق السكنية.

وانطلقت الحملة في الأول من الشهر الجاري، بهدف القضاء على البؤر المصابة وحصر انتشار الآفة، بما يحافظ على الثروة النباتية والمظهر الجمالي للعاصمة.