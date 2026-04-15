اجتماع لبحث الواقع التنظيمي لجمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية في القنيطرة

6 3 1 اجتماع لبحث الواقع التنظيمي لجمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بحث رئيس جمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية في سوريا وسيم رمضان مع أعضاء فرع الجمعية في القنيطرة، الواقع التنظيمي للفرع وإعادة هيكلية الجمعية، وذلك في مبنى الجمعية بالمحافظة.

وأوضح رمضان في تصريح لمراسل سانا أن الاجتماع تناول أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الجمعية، واستعرض آراء الأعضاء بهدف تحسين آليات العمل ورفع كفاءة الأداء.

وتسعى جمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية إلى تعزيز دور خريجي القطاع الزراعي والبيطري وتفعيل مشاركتهم في تطوير العمل التنظيمي والمهني، بما يخدم الواقع الزراعي في مختلف المحافظات.

HfXn7vXJ 6 11 اجتماع لبحث الواقع التنظيمي لجمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية في القنيطرة
nsFrlQ79 6 10 اجتماع لبحث الواقع التنظيمي لجمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية في القنيطرة
