خيمة رمضان في طرطوس تناقش واقع العملية التعليمية بالمحافظة

طرطوس-سانا

تحولت “خيمة رمضان” التي تقام يومياً في مدينة طرطوس من مجرد مائدة إفطار جماعي إلى مساحة حوارية مفتوحة تجمع المواطنين مع المسؤولين؛ لمناقشة قضايا خدمية وتعليمية واجتماعية، وتوضيح توجهات الحكومة وجهودها لتحسين مختلف مناحي الحياة.

وخلال جلسة عامة أقيمت مساء اليوم بعد صلاة التراويح، وتناولت واقع العملية التعليمية والبيئة المدرسية في المحافظة، أكد رئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب محمد برهوم في تصريح لمراسلة سانا، أن الجامعة تعمل على تعزيز ارتباطها بالمجتمع المحلي من خلال التشبيك مع مختلف الفعاليات والجهات في المحافظة؛ بما يسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأوضح برهوم أن الجامعة تواجه عدداً من التحديات، إلا أن العمل مستمر بدعم الجهات المعنية للإسراع في إنجاز مشروع مبنى الجامعة وتطوير بنيتها الأكاديمية، مشيراً إلى وجود اختصاصات جديدة بانتظار صدور المراسيم اللازمة لإحداثها، منها كليتا الحقوق والهندسة المدنية، إضافة إلى إطلاق ماجستير تخصصي في إدارة الأعمال يستقبل الطلاب من مختلف الاختصاصات، إلى جانب إحداث ماجستير في الإدارة الفندقية، بما يسهم في توسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة ستبذل كل الجهود الممكنة لتطوير العمل الأكاديمي والبحثي والارتقاء بمستوى التعليم، موجهاً الشكر لمحافظة طرطوس على تنظيم هذه الندوة الحوارية التي أتاحت فرصة اللقاء المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

بدوره بين مدير التربية في المحافظة مهند عبد الرحمن، أنه جرى الرد على تساؤلات المواطنين المتعلقة بأوضاع المدرسين وسبل تحسين رواتبهم، إضافة إلى مناقشة واقع الطالب والمنهاج الدراسي.

وأشار عبد الرحمن إلى أن وزارة التربية تعمل على إعداد مناهج تعليمية جديدة تواكب التطور العلمي وتسهم في الارتقاء بجودة التعليم، إضافة إلى متابعة واقع الأبنية المدرسية وأعمال ترميمها بالتعاون بين الجهات الحكومية وعدد من المنظمات الداعمة للعملية التعليمية.

وتستمر فعاليات الخيمة يومياً طوال شهر رمضان المبارك، لتشكل جسراً للتواصل بين المجتمع والمسؤولين، بما يعزز اللقاءات الاجتماعية ويتيح مناقشة قضايا التنمية والخدمات في أجواء رمضانية جامعة.