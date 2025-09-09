إطلاق أول تطبيق إلكتروني مرخّص من وزارة الإعلام في سوريا من إدلب

إدلب-سانا

شهدت مدينة إدلب اليوم إطلاق أول تطبيق إلكتروني من نوعه في سوريا مرخّص من وزارة الإعلام، تحت اسم “الصفحات الخضراء”، بهدف جمع النشاطات التجارية والخدمية ضمن منصة رقمية موحدة تربط الشركات بالعملاء بشكل مباشر وفعّال.

وجرى الإعلان عن التطبيق خلال حفل رسمي حضره رئيس مجلس مدينة إدلب أحمد دخان، حيث تم استعراض مزاياه كدليل إلكتروني متكامل يساعد المواطنين في الوصول بسهولة إلى خدمات حيوية تشمل الصيدليات والخدمات اليومية المتنوعة، في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح رجل الأعمال السوري ومطوّر التطبيق حسن السيد عيسى، أن “الصفحات الخضراء” انطلق سابقاً في المملكة العربية السعودية، ويُطلق رسمياً اليوم في مسقط رأسه مدينة إدلب، مبيناً أن التطبيق سيغطي المدينة بشكل كامل خلال الشهرين المقبلين، مع خطة لتوسيع خدماته تدريجياً لتشمل جميع المحافظات السورية.

وأضاف عيسى: إن الهدف الرئيس من المشروع هو تسهيل حياة المواطنين اليومية، عبر توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدّثة للأنشطة التجارية والخدمية في سوريا، بما يعزز من كفاءة الخدمات وسرعة الوصول إليها.