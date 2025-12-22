تخريج 250 طالباً وطالبة من كليتي التربية والآداب والعلوم الإنسانية في فرع جامعة دمشق بدرعا

درعا-سانا

احتفل فرع جامعة دمشق في محافظة درعا اليوم بتخريج 250 طالباً وطالبة من كليتي التربية والآداب والعلوم الإنسانية، وذلك ضمن فعالية أقيمت في المركز الثقافي العربي بمدينة درعا، وتحت عنوان دفعة النصر والتحرير، بحضور محافظ درعا أنور الزعبي.

وأوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد في تصريح لمراسل سانا، أن الوزارة تشارك الطلبة بحفل تخرجهم في فرع جامعة دمشق بدرعا مهد الثورة السورية والذي قدم الكثير من أبنائه، مبيناً أن الوزارة تولي فرع الجامعة بدرعا الاهتمام الكافي للنهوض به من جديد من خلال دعمه بالكوادر التدريسية وتطوير البنية التحتية والتجهيزات.

وأشار الخالد الى أن الوزارة رصدت الاحتياجات ليتم قريباً بناء جامعة جديدة في درعا، مع رفد الكليات بما تحتاجه من أجهزة وتجهيزات مخبرية وأعضاء هيئة تدريسية، لافتاً إلى أن الوزارة من خلال دأبها على الاقتصاد المعرفي تعلم أن بناء سوريا لا يقتصر على البنيان وإنما على العقول والكوادر.

ونوه الخالد بأن الخريجين سيرفدون وزارة التربية والتعليم بكوادر مؤهلة تبني الأجيال وتساعد على إعمار سوريا الحديثة بفكر وقيم مهمة تناسب المجتمع السوري.

من جهتها بينت الخريجة الأولى من قسم الأدب الإنكليزي نجوى الرفاعي في تصريح مماثل، أن الطلاب ضمن دفعة النصر والتحرير بذلوا جهوداً كبيرة ولم يستسلموا رغم قساوة الظروف وضياع سنوات من الدراسة، مؤكدة أن التخرج رسالة لكل الطلاب بأن يتسلحوا بالعلم ويصروا على متابعة تحصيلهم العلمي ولا يستسلموا للظروف.

بدوره أشار خريج كلية التربية اختصاص معلم صف عامر الغثيان إلى أنه وصل إلى مرحلة التخرج بفضل الأهل والكادر التدريسي رغم الصعوبات التي واجهته خلال مسيرته التعليمية.

وتسهم كليتا التربية والآداب والعلوم الإنسانية في فرع جامعة دمشق بدرعا سنوياً برفد القطاع التعليمي بكوادر مؤهلة تتمتع بخبرات علمية ومهنية لدعم مسيرة التعليم في مختلف المحافظات.