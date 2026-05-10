مركز “صماد الصحي” يعود للخدمة ويقدّم الرعاية المجانية لنحو 20 ألف نسمة

درعا-سانا

أعيد افتتاح مركز صماد الصحي بريف درعا بعد انتهاء أعمال ترميمه، في إطار العمل المشترك بين مجلس البلدة والمجتمع المحلي، بهدف تعزيز الخدمات الطبية المجانية.

وأوضح مدير المركز الدكتور عبد الله الصمادي، في تصريح لمراسل سانا، أن المركز يقدم خدماته لبلدة صماد والقرى الحدودية مع الأردن ومحافظة السويداء (سمج- طيسيا- السماقيات- أبو كاثولة- ندى- الغول- العمان- التايهة) حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 20 ألفاً، إضافة إلى الوافدين من السويداء، ويقدم المركز خدمات اللقاح والإسعافات الأولية وبرامج التغذية والصحة الإنجابية، ويعاني نقصاً في الكوادر من أطباء وممرضين، ونأمل أن يكون هناك، ضمن خطة وزارة الصحة، تعاقد مع أطباء جدد لتطوير الواقع الطبي وتحسين الخدمات المقدمة.

رئيس مجلس البلدة أحمد الصمادي لفت إلى أن الأعمال شملت التجهيزات الكهربائية والصحية والبيتونية وتركيب الأبواب والنوافذ وشبكات الصرف الصحي والدهان، معرباً عن أمله في عودة الأطباء الاختصاصيين أيضاً، من خلال وزارة الصحة.

بدوره، الشيخ علي الصمادي من أهل البلدة قال: بعد التحرير وعودة المهجرين عانينا الكثير من الصعوبات في القطاع الصحي، بسبب النقص في الأطباء، ما كان يضطرنا للذهاب إلى مستشفى بصرى أو درعا المدينة.

أما المواطن شكري الصمادي فأكد أن المركز سيوفر الخدمات الطبية المجانية ويخفف من الأعباء المادية للتنقل ويوفر الوقت والجهد، وينهي المعاناة السابقة من ضيق المركز القديم.

وتمثل إعادة تأهيل مركز صماد الصحي خطوة حيوية نحو تعزيز الخدمات الطبية المجانية، ما يسهم في تحسين الرعاية لآلاف السكان والوافدين، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم الاستقرار الصحي بالمنطقة.