وزير الرياضة والشباب يفتتح صالة الشهباء الرياضية في حلب بعد إعادة تأهيلها

حلب-سانا

افتتح وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض أمس الأربعاء، صالة الشهباء الرياضية في مدينة حلب بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وصيانتها.

وأوضح حامض في تصريح لمراسل سانا، أن الوزارة نسقت مع وزارة التربية والتعليم لإعادة تأهيل الصالة بشكل كامل، بما في ذلك أرضية الباركيه والمرافق الداخلية وأنظمة الإضاءة، لتعود إلى استضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وأشار حامض الى أن افتتاح الصالة يتزامن مع إقامة مباراة الكلاسيكو في كرة السلة بين ناديي الوحدة وأهلي حلب، وهما من الأندية العريقة في سوريا، مشيراً إلى أن حضور الجماهير وامتلاء المدرجات يعكس شغف أبناء حلب بالرياضة.

ولفت إلى أن جماهير حلب معروفة بذوقها الرياضي وأساليب تشجيعها، معرباً عن أمله في أن يبقى التشجيع دائماً ضمن الأصول الرياضية، ومشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم وتأهيل المنشآت الرياضية في مختلف المحافظات بما يسهم في تطوير الرياضة السورية.

بدوره بين مدير مديرية الرياضة والشباب بحلب أحمد الإمام، أن أعمال التأهيل التي نُفذت في الصالة، جاءت ضمن خطة شاملة لإعادة تنشيط البنى الرياضية في المحافظة، مبيناً أن تزامن الافتتاح مع مباراة تجمع ناديي الوحدة والأهلي في الدوري السوري لكرة السلة، يعكس أهمية الصالة ودورها في احتضان الفعاليات الرياضية الكبرى، وتوفير بيئة مناسبة للرياضيين والجماهير على حد سواء.

يشار إلى أن مباراة الوحدة والأهلي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 60 مقابل 56. وأعرب المشجع طه مجدمي عن سعادته بعودة النشاط الرياضي إلى الصالة، معتبراً هذه الخطوة محطة مهمة تعيد الحيوية والأجواء الرياضية إلى مدينة حلب.

حضر الافتتاح محافظ حلب عزام الغريب وفعاليات رياضية وشعبية.

يذكر أن عدداً من المنشآت الرياضية تأثرت خلال السنوات الماضية جراء القصف من النظام البائد، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تنفيذ خطط لإعادة تأهيل الصالات والملاعب والبنى التحتية الرياضية بهدف استعادة النشاط الرياضي وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف الألعاب.