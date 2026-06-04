بكين: توسع الشركات الأوروبية في الصين يثبت أن التكامل الاقتصادي مع أوروبا فرصة وليست خطراً

بكين-سانا

أكدت الخارجية الصينية أن اختيار المزيد من الشركات الأوروبية لتعزيز وجودها وتوسيع نطاق أعمالها في الصين يمثل أقوى رد على السردية المسماة “إزالة الأخطار المحتملة”، مشددة على أن التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين يقوم على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.



ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم الخميس: “إن التكامل الاقتصادي ليس خطراً، وتقارب المصالح لا يشكل تهديداً لأي طرف”، مشيرة إلى أنه على مدى العقود الخمسة الماضية، قفز حجم التبادل التجاري السنوي بين الصين وأوروبا بأكثر من 300 ضعف، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المتبادلة قرابة 260 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل دليلاً قاطعاً على الزخم القوي والآفاق الواعدة للتعاون الثنائي.



ولفتت المتحدثة إلى أن سياسات “الحمائية التجارية” تخالف القوانين الاقتصادية الأساسية ولا تخدم مصالح أي طرف، معربة عن أمل بكين في أن ينظر الجانب الأوروبي إلى العلاقات الاقتصادية المشتركة بطريقة موضوعية وعقلانية، وأن يعمل بالتنسيق مع الصين على حل الخلافات وتوسيع مجالات التعاون لتحقيق عوائد مشتركة.



وكانت الصين طالبت مؤخراً الاتحاد الأوروبي بوضع علاقاته التجارية مع بكين في سياقها الصحيح، والوفاء الكامل بالتزاماته تجاه منظومة التجارة الحرة، محذرة من مغبة تبني سياسات حمائية تضر بالاقتصاد العالمي.