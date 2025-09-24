“من القلب إلى القلب” فعالية في حلب بمناسبة اليوم العالمي للسلام

حلب-سانا

نظمت مؤسسة “من القلب إلى القلب” فعالية فنية منوعة مساء أمس في منارة حلب القديمة بمناسبة اليوم العالمي للسلام وبرعاية محافظة حلب ومنظمة التنمية السورية (SDO).

وتضمنت الفعالية فيلماً وأغاني للأطفال وبرومو خاصاً بالسلام وحفلاً غنائياً كردياً ورقص باليه، وذلك بهدف ترسيخ قيم المحبة والتفاهم وإشاعة السلام كفعل يومي وليس مجرد مناسبة عابرة.

وأكد سامح رنة أحد مؤسسي “من القلب إلى القلب” في تصريح لمراسل سانا أن رسالة المؤسسة منذ انطلاقتها كمبادرة تطوعية عام 2018 قائمة على المحبة والسلام، وتطور عملها في خدمة المهمشين وتعزيز الانتماء.

وأكد رنة أن السلام ليس حدثاً يُحتفى به في يوم واحد، بل هو فعل يومي يتجلى في الممارسات والمشاعر، مشيراً إلى أهمية الفعالية التوعوية في ترسيخ قيم المحبة والتآخي والسلام في نفوس الأجيال القادمة لبناء سوريا الجديدة.

من جهته، أوضح أسامة شيخ حمادة أحد المشاركين أن فعالية “من القلب إلى القلب” تجسد قيم المحبة بين السوريين، وتُبرز براءة الأطفال ورسائلهم المعبّرة بعفوية عن الأمل والسلام، ما يضيف قيمةً عميقةً للاحتفال هذا العام.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 يوم 21 أيلول من كل عام يوماً عالمياً للسلام في جميع أنحاء العالم، وتقام فيه فعاليات وأنشطة متعددة لتعزيز قيم ومثل السلام وتجنب العنف.