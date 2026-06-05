الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط حالة من الحذر

لندن-سانا

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في نهاية تعاملاتها اليوم، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بنسبة 2.8 بالمئة لتستقر عند مستوى 95.06 دولاراً للبرميل، عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين لما ستؤول إليه التطورات في المنطقة.



وذكرت “رويترز” أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 624.45 نقطة، مدفوعاً بالمكاسب التي حققها قطاع الرعاية الصحية، حيث قفز سهم شركة الأدوية الفرنسية “أبيفاكس” بنسبة 17.8 بالمئة ليعوض خسائره السابقة، في حين لا يزال المؤشر يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي طفيف جراء استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.



وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، حيث هبط سهم شركة “إنفنيون تكنولوجيز” بنسبة 3.4 بالمئة، وسهم “إس تي مايكروإلكترونكس” بنسبة 2.6 بالمئة، وذلك تأثراً بإعلان شركة “برودكوم” الأمريكية عن إيرادات جاءت أقل من التوقعات، وفي المقابل، واصلت أسهم البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات انتعاشها محققة مكاسب تراوحت بين 6.39 و8.79 بالمئة.



يشار إلى أن البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أظهرت استمرار الضغوط على الأسعار، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرّر الأسبوع المقبل.